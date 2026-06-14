Прикроватные столики уже не в моде: замените эту мебель на трендовые функциональные вещи

Прикроватные тумбочки уходят в прошлое. Вместо двух одинаковых ящиков по бокам кровати все чаще выбирают неожиданные, но более удобные решения.

Оказывается, отказ от классической тумбы не только экономит место. Он делает спальню визуально просторнее и современнее.

Тренд номер один: дифференцированный подход

Нет никакого смысла ставить два одинаковых предмета, если пользуются ими по-разному. С одной стороны кровати можно разместить полноценный туалетный столик. С другой — узкий высокий комод для белья и текстиля.

Одна зона становится местом для красоты. Вторая берет на себя функцию хранения. Никакого дублирования, только максимум пользы.

Легкие конструкции вместо громоздких ящиков

Подвесные полки на уровне матраса зрительно разгружают пространство. На них помещается телефон, очки, стакан воды. Никаких ножек, никакого визуального шума.

Широкое изголовье с интегрированными нишами — еще один сильный тренд. Все нужное всегда под рукой, но не загромождает пол.

Нестандартные решения для маленьких спален

Если места в обрез, смотрите в сторону предметов с двойной функцией. Мягкий пуф с внутренним хранилищем заменит и тумбу, и дополнительное сиденье.

Высокий стеллаж или узкий шкаф, где одна полка отведена под прикроватные мелочи, тоже отлично работает. Даже обычный стул или табурет может стать временной подставкой.

Что важно знать при выборе альтернативы

Высота поверхности для мелочей должна быть от 65 до 75 см от пола. Это правило эргономики. Иначе тянуться за телефоном будет неудобно.

Подвесные полки требуют надежного крепления к стене. Рассчитывайте нагрузку заранее, особенно если планируете ставить на них что-то тяжелое.

Для трансформируемых столиков проверяйте устойчивость механизмов. Они должны выдерживать вес ноутбука или книги без риска опрокидывания.

Чего стоит избегать

Не пытайтесь уместить слишком много функций в один предмет. Комбинированная мебель должна сохранять визуальную легкость. Иначе зона отдыха станет похожа на склад.

Избегайте хрупких конструкций в качестве основных поверхностей. Торшер с маленькой полочкой для телефона удобен, но не заменит полноценную тумбу для завтрака в постель.

Современная спальня не терпит шаблонов. Две одинаковые тумбочки уступают место продуманным сценариям. Один предмет для хранения, другой для красоты, третий для мелочей. И никаких случайных вещей на полу.

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