Ольга Кормухина выступила с концертом в парке имени Кирова в Сыктывкаре

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Одна из самых популярных певиц в России - с советских времен по наши дни - Ольга Кормухина разделила празднование Дня города и Дня России с сыктывкарцами. Заслуженная артистка РФ выступила с сольным концертом в столице Коми. На ее выступлении вместе с сотнями жителей муниципалитета побывала корреспондент «Про Города».



Вчера в рамках вечерней программы в парке культуры и отдыха имени Кирова сначала поднял настроение посетителям дуэт из Кирова «Этнозапил». А затем на сцену вышла гостья из Москвы Ольга Кормухина со своим шлягером на все времена «Я падаю в небо».

«Какая классная группа! - высказалась она о вятском коллективе, признавшись, что с удовольствием слушала талантливых ребят из соседней с нами области из-за кулис. - Это получше, чем «Матушка-земля»… Русская музыка очень богатая. Она питает весь мир своей мощью, глубиной и широтой! Вообще, наши - это наше все. Русские корни - основа жизни. Сколько революций и войн мы пережили, а все равно стоим. Корни у нас мощные».

Затем певица исполнила еще один свой хит «Нас учили быть птицами». После этого произведения она высказалась так:

«Я, конечно, люблю аплодисменты, и привыкла к ним. Но чтобы после второй песни…».

Артистка кокетливо улыбнулась и поблагодарила своих местных поклонников за щедрые овации, которые они ей устроили. И призналась:

«Несколько лет назад редактор одной из радиостанций сказала моему директору: «Я понимаю, для кого поет Успенская. Но я не понимаю, для кого поет Кормухина…». В этот момент зрители прервали певицу дружными репликами громким хором: «Для нааааааас!».

Ольга Борисовна снова женственно улыбнулась и продолжила свой рассказ:

«Да я не расстроилась тогда. Я знаю, что пою… для великих!». И собравшиеся вновь одарили ее аплодисментами. А она закончила свою мысль так: «В кругу известных режиссеров, где недавно находился мой директор, один из них сказал так: «ну, для умных-то тоже ведь кто-то должен петь!»».

После чего она исполнила для сыктывкарцев «Одинокую звезду». Эта песня по сей день часто звучит в шоу «Голос» на отечественном ТВ в исполнении и детей, и взрослых. При этом с прошлого лета произведение для самой исполнительницы стало особенным. Ей передали слова командира разведки, находящегося на передовой, о том, что неделю рота сидела а окопах из-за атаки донов. В какой-то момент он подумал, что это - конец. Но по радиоприемнику зазвучала «Одинокая звезда» и командир наших войск признался: именно эта песня позволила ему и однополчанам выдержать нападение врага и благополучно отразить его. С тех пор эту песню она поет с думами и молитвами за наших бойцов.

«Россия - великая страна. Это родина Пушкина, Чайковского, Достоевского, Мусоргского. Важно, чтобы наши дети росли на настоящем искусстве. А здесь, в Коми, это именно так. У вас замечательный министр культуры Марина Бурмистрова и директор филармонии Мария Балмастова, которые готовят шикарные культурные программы, думая и заботясь о наполнении вашей жизни настоящим творчеством».

Гостья из Москвы поклонилась и поблагодарила обеих за развитие отрасли в регионе.



В ходе вечера прозвучало еще немало знаменитых произведений певицы, которым дружно подпевала публика как среднего возраста, так и молодежь. В завершении концерта зрители отблагодарили гостью и ее команду музыкантов - гитариста и барабанщика - громкими аплодисментами.

Галина СЕРГЕЕВА.