Не устану "грабить" Fix Price: вот какие сокровища из майского завоза откопала - для кухни, дома, спорта и дачи

Обожаю шопинг в Fix Price. Пусть муж ворчит, что дома скоро будет склад, но отказать себе в полезных и не очень мелочах я не в силах. Никакой системы и списка покупок, только настроение, эстетика и импровизация.

В этот раз я позволила себе небольшой шопинг-трип без бюджета и ограничений. Вот что оказалось в корзине.

Для кухни, которая достойна лучшего

Скатерть с клубникой (137x180 см) — водонепроницаемая. Пролил кофе и не паникуешь. Идеальна для пикника на балконе, когда лень выходить из дома. Салатник с лимонами (880 мл) выглядит дороже своей цены. Даже с чипсами внутри создает иллюзию итальянского ужина.

Кувшин 1,5 литра из боросиликатного стекла — не боится кипятка и холода. Банки с цветными крышками превратили полку в дизайнерскую инсталляцию. Френч-пресс 700 мл с голубой крышкой — теперь утро начинается не с будильника, а с ароматного чая.

Салатники на 860 и 300 мл: минимализм, стекло, ничего лишнего. В маленький удобно налить соус или джем к блинчикам.

Ох уж эти сладости

Вафли с посыпкой — упаковка кричит "я заморский снэк", внутри обычные вафли. Но рука тянется сама. Китайские жевательные конфеты в форме кексов — забавно и вкусно. Моти с черникой — японское чудо в российском супермаркете. Нежный рис снаружи, черника внутри. Мороженое с маршмеллоу и малиной — съесть за три минуты после вскрытия.

Ванная и уход с изюминкой

Жидкое мыло с ароматом сакуры и малины. Теперь руки пахнут как японский десерт. Мыло в стиле карт Таро — моете руки и получаете предсказание. Серное мыло для проблемной кожи — хорошая альтернатива салонным чисткам, проверено.

Набор дорожных флаконов — для тех, кто планирует путешествие и покупает к нему все, кроме билетов. Капсулы для стирки с ароматом сакуры или гардении. Кинул капсулу — и стирка превратилась в СПА для белья.

Для дома и настроения

Ароматизированные пакеты для мусора с запахом карамели и табака-ванили. Теперь ведро с отходами пахнет как кофейня. Светящиеся садовые грибы — балкон заслуживает сказки. Зонт автоматический — компактный и лаконичный. Второй зонт с оранжевыми вставками — раскрыла и почувствовала себя персонажем аниме.

Силовые ленты 20-30 кг купила, положила, почувствовала себя спортсменкой. Использовала один раз.

Экспертное уточнение

При импульсивном шопинге в Fix Price полезно заранее определить категории товаров, которые вы реально используете часто: это убережет от покупки декоративных вещей, которые пылятся месяцами. Проверяйте состав ткани и пластика на сертификаты безопасности, особенно для посуды. Для хранения сыпучих продуктов выбирайте стеклянные банки с резиновой прокладкой — пластик со временем впитывает запахи. Ароматизированные пакеты лучше использовать для небольших ведер, где отходы не залеживаются дольше суток, иначе запахи смешиваются в неожиданные сочетания.

Итого: целая гора покупок без особых потерь для бюджета.

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