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Подросток на мотоцикле попал в больницу после ДТП в Коми

Подросток на мотоцикле попал в больницу после ДТП в КомиФото Управления Госавтоинспекции по Коми

16-летний байкер госпитализирован после аварии с участием легкового автомобиля. Инцидент произошел 13 июня в Усть-Вымском районе, где юноша за рулем мотоцикла попытался совершить опасный обгон.

Около 16:10 на улице Гагарина, недалеко от дома 4, молодой человек протаранил "Ладу". Отечественный автомобиль в этот момент двигался в попутном направлении и совершал левый поворот. Удар привел к серьезным травмам: медики диагностировали у подростка разрыв связок плеча и многочисленные ссадины. Пострадавшего доставили в Детскую республиканскую больницу, пишет "Комиинформ".

Как выяснили инспекторы ГАИ, юный водитель не имел прав, хотя и использовал защитный шлем. Собственника мотоцикла привлекли к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу без водительского удостоверения. Теперь владельцу грозит штраф 30 тысяч рублей, а сам байк отправлен на штрафстоянку. 

Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за доступом детей к ключам от техники.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Коми стартовал капремонт моста через реку Кузобъю.

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