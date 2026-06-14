Малоуходный огород: что посадить на грядках, чтобы собрать урожай и не уработаться

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У вас нет возможности проводить на даче каждые выходные, но вырастить свои овощи хочется. Это реально, если правильно выбрать культуры.

Некоторые растения готовы простить забывчивость и не требуют постоянного внимания. Они растут почти сами по себе.

Свекла — королева неприхотливости

Этот корнеплод не нуждается в частых подкормках и прополках. Ему не нужно яркое солнце, свекла прекрасно растет в полутени.

Единственное условие — регулярный, но не обильный полив. Пересушенная почва делает корнеплод жестким, а переувлажненная провоцирует грибок. Система автополива решит эту задачу без вашего участия.

Пастернак — незаслуженно забытый овощ

Вкусом он напоминает картофель с легким ароматом петрушки. Пастернак не боится заморозков и холодов.

Сеять его нужно в марте, как только сойдет снег. Растет он долго, урожай созревает только в октябре. Зато ухода требует минимального.

Лук-порей — чемпион по выживанию

Этот овощ не боится холодного лета и дождливой погоды. Дожди ему только на пользу.

Лук-порей любит тень, влагу и азотные удобрения. Эксперты рекомендуют сажать его на агроткань. С ней уход сводится к минимуму, а урожай можно собирать даже после первого снега.

Тыква — растет даже из забытых семян

Бросьте сухие семена в землю, полейте пару раз и забудьте. Тыква все равно вырастет.

Но если хотите получить урожай до заморозков, выбирайте ранние сорта или проращивайте семена заранее. Поздние сорта холодов не любят.

Мангольд и капуста кейл — зелень без хлопот

Эти листовые овощи растут на грядке как обычная трава. Капуста кейл не боится ни вредителей, ни заморозков.

Мангольд дает сочную зелень все лето, если посадить его во влажную почву. Вредители ему тоже не страшны.

Петрушка — благородный сорняк

Петрушка не боится морозов и легко размножается самосевом. Пока укроп и кинза уходят в стрелку, петрушка продолжает расти.

Если вовремя удалять цветоносы и изредка поливать, она будет кормить вас зеленью несколько лет подряд. Спокойно уезжайте в отпуск на две недели.

Классический набор для занятых дачников

Картофель, лук, морковь, перец и помидоры тоже подходят для дачи выходного дня. При условии, что вы приезжаете хотя бы раз в две недели.

Подготовьте грядки заранее, используйте мульчу для сохранения влаги. Эти культуры отзывчивы на базовый уход и не капризничают по пустякам.

Дача не должна становиться второй работой. Выбирайте культуры, которым нужна лишь ваша уверенность в их способности вырасти. И они не подведут.

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