В Коми мост через реку Чортас на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск сдадут к октябрю 2026 года

Фото Минтранса РК

Работы проходят в Корткеросском районе по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Переправа длиной 44 метра ждет серьезного обновления. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Дорожники отремонтируют опоры и балки пролетного строения — часть из них заменят на новые. Также специалисты смонтируют опорные части и подферменники, переустроят сопряжения и мостовое полотно. Последнее подразумевает укладку свежей гидроизоляции, защитного слоя, а также монтаж ограждений безопасности. В планах — восстановить конусы насыпи и наладить организованный водоотвод.

На данный момент подрядная организация уже справилась с основным объемом работ на правой половине сооружения. Там смонтированы балки, уложено асфальтобетонное покрытие, завершено переустройство сопряжений. Как только установят барьерное и перильное ограждения, рабочие перейдут на левую сторону проезжей части.

Техническая готовность объекта достигла 35%. Завершить все работы подрядчик обязан до 30 октября 2026 года.

Глава региона Ростислав Гольдштейн держит ход ремонта на личном контроле.

Напомним, ранее сообщалось о капремонте моста через реку Кузобъю.