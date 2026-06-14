На ночь смешиваем ряженку и сметану: утром получаем сыр "Филадельфия" — готовится, пока вы спите
- 21:01 14 июня
- Иван Скоробогатов
Дорогой сливочный сыр "Филадельфия" можно приготовить самостоятельно. И для этого не нужны редкие ингредиенты или специальное оборудование.
Вам понадобятся всего три простых продукта, которые есть в любом холодильнике. Результат удивит даже опытных хозяек.
Почему стоит попробовать этот рецепт
Магазинный сыр "Филадельфия" стоит недешево. Домашний аналог обойдется в разы дешевле, а по вкусу практически не уступает оригиналу.
Вы точно знаете, из чего сделан продукт. Никаких консервантов, загустителей и растительных жиров. Только натуральные ингредиенты.
Что понадобится для приготовления
Основу рецепта составляют ряженка и сметана. Именно они дают тот самый нежный сливочный вкус и кремовую текстуру.
Зелень и специи добавляют аромат и делают сыр готовым к подаче. Но их можно исключить, если вы планируете использовать массу для десертов или сладкой выпечки.
Пошаговая инструкция
Возьмите литр ряженки и полкило сметаны. Смешайте их в глубокой миске до однородности.
Добавьте мелко нарезанную зелень. Подойдут петрушка и укроп, но можно экспериментировать с любимыми травами. Посолите и приправьте по вкусу.
Застелите дуршлаг марлей, сложенной в три-четыре слоя. Вылейте смесь и накройте сверху краями марли.
Оставьте стекать на два-три часа. Через час положите сверху небольшой груз. Так сыворотка отделится быстрее и эффективнее.
Результат и время ожидания
Через пять-шесть часов на марле останется нежная сырная масса. Она будет напоминать мягкий творожный сыр с кремовой консистенцией.
Готовый продукт можно намазывать на хлеб, использовать для канапе или подавать как самостоятельную закуску. Он отлично держит форму и не растекается.
О чем важно помнить
Чем жирнее ряженка и сметана, тем нежнее и вкуснее получится сыр. Не берите обезжиренные продукты, они дадут водянистую текстуру.
Время стекания можно регулировать. Чем дольше стоит смесь под грузом, тем плотнее будет сырная масса.
Храните домашний сыр в холодильнике в закрытой емкости не более трех-четырех дней. Нарезанная зелень сокращает срок хранения.
Домашняя "Филадельфия" станет настоящей находкой для праздничного стола. Минимум затрат, максимум вкуса и никакой химии. Идеальный вариант для тех, кто ценит натуральные продукты и умеет экономить.
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