В Коми водитель "Киа" погиб в ДТП после опрокидывания машины

Фото Госавтоинспекции Коми

В ночь на 13 июня в Сыктывдинском районе произошла дорожная трагедия. На 4 километре подъезда к деревне Парчег автомобиль "Киа" вылетел в кювет и перевернулся, что привело к немедленной гибели водителя.

Инцидент зафиксирован в 0:15. Мужчина 1983 года рождения, имевший водительский стаж с 2001 года, направлялся из села Зеленец. По предварительным данным, он не справился с управлением, из-за чего иномарка съехала с дорожного полотна и совершила опрокидывание. Полученные травмы оказались фатальными, мужчина скончался до прибытия медиков, пишет "Комиинформ".

Инспекторы ГАИ подчеркивают, что погибший пренебрег средствами пассивной защиты. Отсутствие ремня безопасности стало решающим фактором в исходе этого инцидента. Ведомство напоминает автомобилистам об ответственности, необходимости учитывать состояние дороги и строго соблюдать правила безопасности для сохранения жизни всех участников дорожного движения.

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