Организатор резонансного поджога торгового центра "Пассаж" в Коми может стать банкротом

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В Арбитражный суд республики поступило соответствующее ходатайство. Фигуранта уголовного дела, объявленного в розыск, ранее признали виновным в заказе атак на ТРЦ. Об этом сообщает БНК.

Суд принял иск к рассмотрению. Первое слушание назначили на 1 июля. Заявителем выступила межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Башкортостану. Она требует взыскать с ответчика более 667 тысяч рублей.

Верховный суд Коми 25 декабря 2023 года вынес приговор троим гражданам. Они признаны виновными в организации убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом по предварительному сговору группой лиц. Также их осудили за умышленное причинение тяжкого, среднего и легкого вреда здоровью.

Весной 2005 года соучастники спланировали поджог здания "Пассажа" в Ухте. Сама же трагедия случилась в июле. Огонь унес жизни 25 человек, еще 11 пострадавших получили телесные повреждения разной степени тяжести. Материальный ущерб владельцам помещений превысил 58 миллионов рублей.

Суд первой инстанции рассматривал дело в отсутствие подсудимых, так как все трое находились в международном розыске. Инстанция назначила двоим пожизненное лишение свободы, а третьего приговорила к 23 годам строгого режима.

В апелляции защита вновь заявила о непричастности осуждённых и настаивала на полном оправдании. Второй апелляционный суд проверил жалобы адвокатов и отклонил доводы, оставив приговор без изменений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми мужчина получил обязательные работы за продажу найденного iPhone.