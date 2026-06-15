Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Республику Коми в ближайшие часы накроют грозы с градом и штормовым ветром

Республику Коми в ближайшие часы накроют грозы с градом и штормовым ветром Фото "Про Город"

Предупреждение действует до 22 часов. С таким прогнозом выступили специалисты филиала ФГБУ «Северное УГМС». Жителям региона рассказали о рисках из-за гроз. 

Непогода затронет Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский районы, Сыктывкар, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский районы, а также Ухту, Сосногорск, Ижемский, Усть-Цилемский районы и Вуктыл.

В МЧС перечислили основные риски из-за непогоды:

  • сбои электроснабжения населённых пунктов, соцобъектов и иных зданий из-за обрывов ЛЭП;
  • падения деревьев, обрушения ветхих и слабо укреплённых конструкций, рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, повреждения кровли жилых домов и строений;
  • аварии на дорогах из-за ухудшения видимости, эффекта «водного клина», подтопления улиц и низководных мостов из-за забитых ливнёвок;
  • происшествия на железной дороге в результате размыва путей, оползней на откосах, обрыва проводов, поломки опор;
  • рост числа пожаров в жилье и на соцобъектах из-за сбоев в электросетях, неосторожного обращения с огнём и нарушений правил пожарной безопасности;
  • инциденты на стройплощадках: разрушения конструкций, крены кранов, обрывы подвесных грузов.
  • Главное управление МЧС по Республике Коми настоятельно рекомендует жителям:
  • отказаться от туристических походов, прогулок в лесу, отдыха у воды, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях;
  • сократить время пребывания на улице, убрать автомобили подальше от деревьев и рекламных щитов. Обходить стороной шаткие строения и дома с ненадёжной кровлей, держаться подальше от одиноких высоких деревьев, линий электропередачи и антенн;
  • водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, по возможности отказаться от дальних поездок. Перед выездом проверить заряд телефона;
  • отключить электроприборы, плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут упасть вниз;
  • не подходить к окнам, оставаться в помещении, не пользоваться электричеством. Во время града не прятаться под деревьями;
  • если град застал на улице — защитить голову и немедленно найти укрытие;
  • если непогода застала в машине — остановиться и переждать стихию;
  • при ухудшении самочувствия — обратиться к врачу.

При любой чрезвычайной ситуации звонить по единому номеру «112» (со стационарных и мобильных телефонов).

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре утонул 21-летний юноша.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+