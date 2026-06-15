Республику Коми в ближайшие часы накроют грозы с градом и штормовым ветром
- 09:31 15 июня
- Инесса Богатая
Фото "Про Город"
Предупреждение действует до 22 часов. С таким прогнозом выступили специалисты филиала ФГБУ «Северное УГМС». Жителям региона рассказали о рисках из-за гроз.
Непогода затронет Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский районы, Сыктывкар, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский районы, а также Ухту, Сосногорск, Ижемский, Усть-Цилемский районы и Вуктыл.
В МЧС перечислили основные риски из-за непогоды:
- сбои электроснабжения населённых пунктов, соцобъектов и иных зданий из-за обрывов ЛЭП;
- падения деревьев, обрушения ветхих и слабо укреплённых конструкций, рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, повреждения кровли жилых домов и строений;
- аварии на дорогах из-за ухудшения видимости, эффекта «водного клина», подтопления улиц и низководных мостов из-за забитых ливнёвок;
- происшествия на железной дороге в результате размыва путей, оползней на откосах, обрыва проводов, поломки опор;
- рост числа пожаров в жилье и на соцобъектах из-за сбоев в электросетях, неосторожного обращения с огнём и нарушений правил пожарной безопасности;
- инциденты на стройплощадках: разрушения конструкций, крены кранов, обрывы подвесных грузов.
- Главное управление МЧС по Республике Коми настоятельно рекомендует жителям:
- отказаться от туристических походов, прогулок в лесу, отдыха у воды, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях;
- сократить время пребывания на улице, убрать автомобили подальше от деревьев и рекламных щитов. Обходить стороной шаткие строения и дома с ненадёжной кровлей, держаться подальше от одиноких высоких деревьев, линий электропередачи и антенн;
- водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, по возможности отказаться от дальних поездок. Перед выездом проверить заряд телефона;
- отключить электроприборы, плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут упасть вниз;
- не подходить к окнам, оставаться в помещении, не пользоваться электричеством. Во время града не прятаться под деревьями;
- если град застал на улице — защитить голову и немедленно найти укрытие;
- если непогода застала в машине — остановиться и переждать стихию;
- при ухудшении самочувствия — обратиться к врачу.
При любой чрезвычайной ситуации звонить по единому номеру «112» (со стационарных и мобильных телефонов).
Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре утонул 21-летний юноша.
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