Жителям Коми рассказали об опасных супах, угрожающих здоровью

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Врач превентивной медицины Мадина Мусичова перечислила популярные первые блюда, способные навредить пищеварению. Эксперт призывает ограничить их употребление при наличии хронических недугов и лишнего веса.

Жирная солянка — лидер антирейтинга из-за обилия мясных деликатесов и острых добавок. Постоянное присутствие этого блюда в рационе грозит развитием атеросклероза. Ее не стоит включать в меню людям с гипертонией, подагрой или язвой, а всем остальным лучше ограничиваться порцией раз в 7 дней. В свою очередь грибной суп противопоказан при гастрите, так как экстрактивные вещества в нем резко стимулируют секрецию желудка, а белок усваивается с трудом, пишет "БНК".

Окрошка также попала в список настороженных блюд. Неудачное сочетание ингредиентов нередко вызывает вздутие, а использование магазинного сладкого кваса неоправданно повышает калорийность и вредит ЖКТ. Важно помнить, что даже полезный борщ становится тяжелой пищей, если варить его на жирной свинине с зажаркой. При выборе супа медики советуют учитывать состояние здоровья, исключая острые блюда вроде харчо при проблемах с пищеварением.

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