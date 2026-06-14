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Жителям Коми рассказали об опасных супах, угрожающих здоровью

Жителям Коми рассказали об опасных супах, угрожающих здоровью Фотоархив редакции

Врач превентивной медицины Мадина Мусичова перечислила популярные первые блюда, способные навредить пищеварению. Эксперт призывает ограничить их употребление при наличии хронических недугов и лишнего веса.

Жирная солянка — лидер антирейтинга из-за обилия мясных деликатесов и острых добавок. Постоянное присутствие этого блюда в рационе грозит развитием атеросклероза. Ее не стоит включать в меню людям с гипертонией, подагрой или язвой, а всем остальным лучше ограничиваться порцией раз в 7 дней. В свою очередь грибной суп противопоказан при гастрите, так как экстрактивные вещества в нем резко стимулируют секрецию желудка, а белок усваивается с трудом, пишет "БНК".

Окрошка также попала в список настороженных блюд. Неудачное сочетание ингредиентов нередко вызывает вздутие, а использование магазинного сладкого кваса неоправданно повышает калорийность и вредит ЖКТ. Важно помнить, что даже полезный борщ становится тяжелой пищей, если варить его на жирной свинине с зажаркой. При выборе супа медики советуют учитывать состояние здоровья, исключая острые блюда вроде харчо при проблемах с пищеварением.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Сыктывкаре прошел республиканский турнир по футболу.

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