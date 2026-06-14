МЧС Коми отчиталось о ликвидации двух возгораний за минувшие сутки

Вячеслав Вольгин

За минувшие сутки в республике зафиксировано два инцидента с огнем. Пожарные расчеты оперативно справились с возгораниями под Интой и Ухтой, обошлось без человеческих жертв.

Как сообщает "Комиинформ", в поселке Абезь Интинского района пламя охватило неэксплуатируемое здание по улице Полярной. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров, а к тушению привлекались добровольные подразделения. Эксперты предполагают, что причиной ЧП стало банальное неосторожное обращение с огнем.

В это же время в поселке Ярега под Ухтой на улице Шахтинской полностью сгорел автомобиль. Дознаватели МЧС сейчас устанавливают обстоятельства, приведшие к уничтожению транспортного средства. Специалисты ведомства вновь напоминают жителям о важности строгого соблюдения техники безопасности в быту и при обслуживании авто, так как пренебрежение правилами часто становится главной причиной подобных происшествий.

Ранее мы сообщали, что в Коми стартовал капремонт моста через реку Кузобъю.