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В Сыктывкаре утонул 21-летний юноша

В Сыктывкаре утонул 21-летний юношаФото "Про Город"

Спасатели обнаружили тело на дне карьера в районе Кочпона. Трагедия случилась ночью 14 июня. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ".

Специалисты выезжали на водоём в районе между Лесозаводом и поселком Краснозатонский, неподалёку от кладбища. Компания молодых людей отдыхала на берегу. Примерно в 23:00 молодой человек зашёл в застойную воду и на поверхность не поднялся. Поиски завершились трагично — водолазы нашли утонувшего под обрывом берега. Следственные органы проводят проверку.

В тот же день спасатели получили сигнал о гибели 18-летней девушки на устье реки Сысола в сыктывкарском районе Заречье. Во время купания в необорудованном месте гражданку подхватило сильное течение. Рыбак, ставший свидетелем происшествия, попытался её спасти, но не смог. К поискам привлекли специалистов МКУ "ПАСС г. Сыктывкара".

Всего за минувшие выходные на водных объектах республики Коми погибли пять человек.

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