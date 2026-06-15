Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Двое спортсменов из Коми преодолели 100-километровую дистанцию за 14 часов

Двое спортсменов из Коми преодолели 100-километровую дистанцию за 14 часов Фото "Про Город"

Пелагий Рочев и Сергей Койнов из Ижемского района бежали от поселка Ираель до райцентра. Они финишировали через 14 часов 2 минуты 11 секунд после старта. Забег протяженностью 100 километров 5 метров посвятили популяризации бегового движения. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Испытываешь самоуважение, гордость и веру в собственные силы», — поделился эмоциями Рочев на финишной черте.

Интерес к сверхдлинным дистанциям у него зародился в 2016-м году. Тогда после трех месяцев подготовки уроженец Коми преодолел 114 километров за сутки в Москве. Базу выносливости заложили еще в школе: уроки физкультуры, лыжная секция и регулярные многочасовые тренировки.

По информации газеты «Новый Север», во время нынешнего забега атлеты строго контролировали ритм и подкреплялись бананами, мандаринами, финиками, а также орехово-фруктовыми батончиками. Самым сложным отрезком оказался промежуток между 50-м и 70-м километрами — там воздух прогрелся до +30 градусов. По словам Рочева, удержать темп и добраться до конца помогла исключительно взаимовыручка.

В планах у бегунов — сделать этот маршрут Ираель–Ижма ежегодным соревнованием и приглашать на старт участников из других регионов.

Напомним, ранее сообщалось, что легкоатлеты из Коми завоевали 6 медалей на Первенстве СЗФО в Санкт-Петербурге.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+