Двое спортсменов из Коми преодолели 100-километровую дистанцию за 14 часов

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Пелагий Рочев и Сергей Койнов из Ижемского района бежали от поселка Ираель до райцентра. Они финишировали через 14 часов 2 минуты 11 секунд после старта. Забег протяженностью 100 километров 5 метров посвятили популяризации бегового движения. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Испытываешь самоуважение, гордость и веру в собственные силы», — поделился эмоциями Рочев на финишной черте.

Интерес к сверхдлинным дистанциям у него зародился в 2016-м году. Тогда после трех месяцев подготовки уроженец Коми преодолел 114 километров за сутки в Москве. Базу выносливости заложили еще в школе: уроки физкультуры, лыжная секция и регулярные многочасовые тренировки.

По информации газеты «Новый Север», во время нынешнего забега атлеты строго контролировали ритм и подкреплялись бананами, мандаринами, финиками, а также орехово-фруктовыми батончиками. Самым сложным отрезком оказался промежуток между 50-м и 70-м километрами — там воздух прогрелся до +30 градусов. По словам Рочева, удержать темп и добраться до конца помогла исключительно взаимовыручка.

В планах у бегунов — сделать этот маршрут Ираель–Ижма ежегодным соревнованием и приглашать на старт участников из других регионов.

Напомним, ранее сообщалось, что легкоатлеты из Коми завоевали 6 медалей на Первенстве СЗФО в Санкт-Петербурге.