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Вишня сбрасывает завязи в июне? Устраняем причину за 2 полива без химии

Вишня сбрасывает завязи в июне? Устраняем причину за 2 полива без химиифото из архива редакции

Каждую весну вишня цветет так, что ветки гнутся. А через пару недель под деревом — ковер из зеленых завязей. Многие дачники грешат на погоду или плохое опыление. Но настоящая причина чаще всего в дефиците кальция.

Вишня, черешня и слива — косточковые культуры. На формирование твердой косточки внутри каждой ягоды дереву нужен кальций. Критический период — май и июнь, когда косточка только закладывается. Если кальция не хватает, завязи слабеют и осыпаются.

Простой рецепт подкормки за копейки

Восполнить дефицит можно доступными средствами. На 10 литров воды возьмите один стакан строительного мела (или доломитовой муки) и один стакан просеянной древесной золы. Тщательно размешайте до равномерной взвеси. Раствор используйте сразу, настаивать не нужно.

Мел дает кальций в легкоусвояемой форме и раскисляет почву. Зола поставляет калий — он отвечает за сладость ягод и плотность мякоти, а также дополнительно снижает кислотность грунта.

Как правильно вносить, чтобы был толк

Не лейте состав на сухую землю. Сухая почва не впитывает жидкость равномерно — раствор уйдет в одно место, а большая часть корней останется без питания. Сначала обильно пролейте приствольный круг обычной водой. После того как вода впитается, выливайте раствор с мелом и золой. На взрослое дерево — одно-два ведра за один полив.

Сроки, которые решают все

Первый полив проведите сразу после того, как опали лепестки. В этот момент внутри ягод начинает закладываться косточка, и потребность в кальции резко возрастает. Второй полив — через десять-двенадцать дней. Такого интервала достаточно, чтобы дерево спокойно прошло весь критический период.

Что вы увидите уже в этом сезоне

Разница заметна после первого же года применения. Зеленых горошин под деревом почти не остается, завязи держатся плотно, ветки клонятся под весом ягод. Урожай увеличивается в разы, плоды становятся крупнее и слаще. Часто дачники думают, что вишня кисловатая из-за сорта, но на деле дерево просто не получало нужного питания вовремя.

Важный совет от эксперта

Для максимального эффекта совмещайте подкормку с поливом в сухую погоду — влага помогает доставить элементы к корням. На кислых почвах (pH ниже 5,5) норму мела можно увеличить до полутора стаканов. Если после второго полива завязи продолжают осыпаться, проверьте дерево на монилиоз или вишневую муху — эти проблемы требуют отдельной обработки.

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