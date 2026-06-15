Будете как старуха: названы 5 причесок, о которых лучше забыть после 45-ти лет, если хотите выглядеть молодо и привлекательно

Хотите выглядеть свежо и стильно? Ваша прическа может стать вашим лучшим другом или злейшим врагом. Некоторые укладки визуально добавляют годы, даже если в душе вы чувствуете себя молодо. Чтобы избежать этого эффекта, важно знать антитренды и выбирать актуальные решения.

Вот 5 причесок-предателей, которые пора забыть.

Гипертрофированный объем и начес а-ля 80-е

Массивные начесы, щедро сдобренные лаком, выглядят неестественно и моментально отправляют вас в прошлое. Такие конструкции тяжелые и старомодные.

Спасение: замените их на элегантный низкий пучок или мягкие небрежные локоны. Современные тенденции тяготеют к легкости и непринужденности.

Каменные кудри, закованные в лак

Кудри, зафиксированные до состояния несгибаемого шлема, выглядят искусственно и скованно. От них веет старомодностью и отсутствием вкуса.

Спасение: выбирайте легкие, слегка растрепанные волны. Такая укладка выглядит динамично и живо, придавая образу свежесть.

Сложные плетения как из средневекового романа

Замысловатые косы, перегруженные деталями, выглядят тяжело и визуально добавляют возраст. Создается впечатление излишней старательности, что сегодня не в моде.

Спасение: попробуйте простые и элегантные косы. Рыхлая боковая коса или классический колосок — беспроигрышные варианты, которые подчеркнут женственность.

Перышки и филированные кончики из 2000-х

Стрижки с сильно филированными кончиками давно утратили актуальность. Они выглядят устаревшими и не добавляют образу стиля.

Спасение: отдайте предпочтение гладкому каре или текстурированным стрижкам с мягкими переходами. Такие варианты смотрятся современно и динамично.

Чрезмерный прикорневой объем с жесткой фиксацией

Начес у корней с большим количеством лака придает образу неестественность и добавляет возраст. Волосы выглядят искусственно и тяжело.

Спасение: создайте легкий объем с помощью фена и мусса. Или подчеркните естественные волны — это выглядит легко и непринужденно.

Главный совет

Отказ от устаревших приемов в прическе позволит создать свежий и актуальный образ. Выбирайте современные решения, которые подчеркнут вашу индивидуальность и чувство стиля. Не бойтесь экспериментировать — правильная укладка способна сбросить не один год.

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