Будете как старуха: названы 5 причесок, о которых лучше забыть после 45-ти лет, если хотите выглядеть молодо и привлекательно
- 07:15 15 июня
- Иван Скоробогатов
Хотите выглядеть свежо и стильно? Ваша прическа может стать вашим лучшим другом или злейшим врагом. Некоторые укладки визуально добавляют годы, даже если в душе вы чувствуете себя молодо. Чтобы избежать этого эффекта, важно знать антитренды и выбирать актуальные решения.
Вот 5 причесок-предателей, которые пора забыть.
Гипертрофированный объем и начес а-ля 80-е
Массивные начесы, щедро сдобренные лаком, выглядят неестественно и моментально отправляют вас в прошлое. Такие конструкции тяжелые и старомодные.
Спасение: замените их на элегантный низкий пучок или мягкие небрежные локоны. Современные тенденции тяготеют к легкости и непринужденности.
Каменные кудри, закованные в лак
Кудри, зафиксированные до состояния несгибаемого шлема, выглядят искусственно и скованно. От них веет старомодностью и отсутствием вкуса.
Спасение: выбирайте легкие, слегка растрепанные волны. Такая укладка выглядит динамично и живо, придавая образу свежесть.
Сложные плетения как из средневекового романа
Замысловатые косы, перегруженные деталями, выглядят тяжело и визуально добавляют возраст. Создается впечатление излишней старательности, что сегодня не в моде.
Спасение: попробуйте простые и элегантные косы. Рыхлая боковая коса или классический колосок — беспроигрышные варианты, которые подчеркнут женственность.
Перышки и филированные кончики из 2000-х
Стрижки с сильно филированными кончиками давно утратили актуальность. Они выглядят устаревшими и не добавляют образу стиля.
Спасение: отдайте предпочтение гладкому каре или текстурированным стрижкам с мягкими переходами. Такие варианты смотрятся современно и динамично.
Чрезмерный прикорневой объем с жесткой фиксацией
Начес у корней с большим количеством лака придает образу неестественность и добавляет возраст. Волосы выглядят искусственно и тяжело.
Спасение: создайте легкий объем с помощью фена и мусса. Или подчеркните естественные волны — это выглядит легко и непринужденно.
Главный совет
Отказ от устаревших приемов в прическе позволит создать свежий и актуальный образ. Выбирайте современные решения, которые подчеркнут вашу индивидуальность и чувство стиля. Не бойтесь экспериментировать — правильная укладка способна сбросить не один год.
Ранее мы писали:
- Вы влюбитесь с первого взгляда: увидела новую коллекцию посуды в Фикс Прайсе - показываю
- Пушистые яблочные оладьи, которые никогда не оседают — проверено годами. Бабушкин рецепт без дрожжей
- Перед мытьем пола кидаю в ведро с водой чайные пакетики - радуюсь своей хитрости: вот, как использую их
- Ковер "как новый" без химчистки – испытала 9 способов чистки, домашними и магазинными средствами
- Вторая жизнь старого пуховика: 5 практичных идей, как превратить его в полезные вещи для дома
- Почему яйца после варки нельзя класть в холодную воду – запомните раз и навсегда
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.