Вторая жизнь старого пальто: 5 практичных идей, как превратить его в полезные вещи для дома

В прошлых материалах мы детально рассмотрели, как обновить драповое пальто, увеличить его в длину или ширину.

Сегодня речь пойдёт о том, как дать вторую жизнь старому драповому пальто, которое давно не носится. Причины могут быть разными: устаревший фасон, потеря теплосберегающих свойств или просто изношенный вид. Иногда такое пальто остаётся в память о близком человеке, и выбросить его рука не поднимается. К тому же ткань ещё добротная и качественная.

В этой статье мы разберём несколько практичных вариантов переделки старого драпа, подкреплённых швейным опытом, и наглядно проиллюстрируем возможные результаты. Материал разделён на две части, которые публикуются с интервалом в один день.

Для начала проверьте, является ли драп двусторонним. Аккуратно отпорите подкладку: часто внутренняя сторона ткани сохраняет отличное состояние и пригодна для использования. В советское время многие женщины сдавали пальто в ателье для перелицовки, и результат выглядел практически как новый.

Переделки из двустороннего драпа. Если материал оказался двусторонним, из него можно изготовить крупную вещь, учитывая размер исходного пальто и будущего владельца. Например, из пальто 44 размера сложно сшить жакет на 56 размер, но другие варианты вполне осуществимы.

Жакет или полупальто

Распарывание пальто — трудоёмкий процесс, особенно если планируется изменить фасон. Для работы потребуется прочный распарыватель, а не стандартный инструмент из комплекта швейной машины. Начните с отпарывания подкладки, а затем действуйте по плану: полный перекрой или частичные изменения, такие как укорачивание, изменение горловины или моделирование нового воротника из отрезанных частей. Участки, продублированные при пошиве, требуют осторожного удаления дублерина. Если поверхность под ним повреждена, используйте для деталей переда спинку исходного пальто и наоборот. Перед раскроем ткань нужно очистить. Отпорите подкладку, удалите дублерин, щёткой уберите пыль из швов и сгибов, затем постирайте пальто в деликатном режиме при температуре не выше 30–40°C со средством для шерсти. Драп может дать усадку до 10%, поэтому соблюдайте рекомендации по уходу за шерстяными тканями. Сушите изделие в расправленном состоянии на плечиках. После стирки досушите ткань до полувлажного состояния и отутюжьте через проутюжильник — хлопковую ткань, многократно стиранную (например старую простыню или пелёнку). Для тонкого драпа с кашемиром используйте минимальное давление утюга, предпочтительнее обработка паром. При разутюживании швов подкладывайте под припуски полоски картона, чтобы избежать отпечатков на лицевой стороне. Жилет

Даже из пальто небольшого размера получится тёплый драповый жилет. Можно сохранить исходные конструктивные линии или распороть боковые швы для увеличения объёма. Проймы обработайте обтачками, выкроенными из отпоротых рукавов. Застёжку оставьте оригинальную на пуговицах, заменив только сами пуговицы, или установите молнию либо съёмные зажимы. Сарафан

Драповый сарафан — практичное решение для прохладного рабочего помещения, особенно при сидячей работе. Используйте готовую выкройку полуприлегающего силуэта, адаптировав её под детали старого пальто. Если целая деталь выкройки не помещается, разделите её и выполните стачной шов, не забыв про припуски. Рекомендуется застёжка на молнии, так как драп — плотная ткань, и свободный покрой может создать излишний объём. Для девочки-дошкольницы такой сарафан можно дополнить декоративными элементами. Если ткани немного, переднюю половинку сарафана выкраивайте из спинки пальто, заднюю — из полочек. Юбка или юбка-шорты

В зависимости от фасона исходного пальто можно получить прямую, расклешённую или клиньевую юбку. Застёжку на пуговицы можно сымитировать, пришив их как декоративный элемент, а саму застёжку выполнить на молнии в боковом или среднем шве. Контрастные пуговицы добавят акцент. Практические советы по раскрою и пошиву:

Раскладывайте детали выкройки на ткани до начала кроя, используя мел или обмылок для разметки.

Соблюдайте припуски: не менее 1,5–2 см для швов и 4 см для низа изделия и рукавов, чтобы обеспечить качественное разутюживание.

Избегайте шитья «на глазок», иначе снизится итоговое качество вещи. Экспертное уточнение: Перед стиркой драпа проверьте состав ткани на ярлыке. Для материалов с содержанием шерсти выше 70% используйте только специализированные моющие средства и избегайте машинного отжима. Гладить драп следует с изнаночной стороны через влажный проутюжильник, чтобы не образовался лоснящийся блеск.

