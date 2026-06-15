Яйца выбираем только так: хитрость, которую знают лишь продавцы – 2 полезнейших лайфхака

Фото из архива "ПроГорода"

Тянетесь в магазине за крупным яйцом, считая, что больше значит лучше? Глубокое заблуждение, которое стоит вам денег и качества. Разбираемся, почему мелкие яйца часто оказываются полезнее и вкуснее отборных гигантов.

Психология покупателя проста: крупный продукт кажется солиднее и выгоднее. С яйцами этот принцип не работает. Размер не гарантирует ни вкуса, ни пользы, а иногда указывает на прямо противоположное.

Категория С0 — это маркетинговый ход, а не знак качества. Крупные яйца несут старые куры. Чем старше несушка, тем больше яйцо, но тем и беднее его состав. Птицы, которые долго находятся на промышленном содержании, получают гормональные добавки и антибиотики.

Натуральность такого продукта под большим вопросом. Крупный размер часто означает не здоровье курицы, а интенсивное стимулирование яйценоскости. Вы платите за объём, а не за содержание.

Совсем другая история с мелкими яйцами категорий С2 и С3. Их несут молодые куры, которые только входят в цикл яйцекладки. Организм птицы ещё не истощён, гормонов и стимуляторов в рационе минимум.

Желток в таких яйцах ярче, вкус насыщеннее, а плотность белка выше. Мелкое яйцо от молодой несушки — это концентрация пользы, а не ущербность размера.

Отдельного внимания заслуживают категории Д2 и Д3. Это диетические яйца, которые поступают в продажу в течение нескольких дней после снесения. По сути, это деревенский продукт, максимально приближенный к натуральному.

Проблема в том, что в обычных супермаркетах такие яйца встретить почти невозможно. Срок хранения диетической категории слишком мал для стандартной логистики сетей. Искать их стоит на рынках или напрямую у фермеров.

Итог прост: не ведитесь на размер. С0 — это риск получить продукт от возрастной птицы с сомнительным составом. С2 или С3 — осознанный выбор в пользу молодости и натуральности. А если увидите Д2 или Д3 у проверенного продавца, берите не глядя. Вкус и польза там на порядок выше.

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