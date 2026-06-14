В "Магните" найден отличный натуральный консервированный тунец для гурманов: стоит почти копейки, а вкус восхитительный

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Сетевые магазины часто скрывают настоящие сокровища среди привычных полок. В «Магните» обнаружился консервированный тунец, который ломает стереотип: качество и низкая цена вполне сочетаются. Для многих это становится приятным открытием.

Что делает этот тунец особенным

Главное преимущество — честный состав. На этикетке указаны только рыба, соль и вода. Никакого масла, сои или усилителей вкуса. Перед вами продукт категории «натуральный».

Тушка разделена на плотные, аккуратные кусочки, которые не разваливаются при извлечении из банки. Цвет мяса — кремово-бежевый, без серых оттенков. Это признак правильной термической обработки.

Вкус — чистый, нежный, слегка солоноватый. Без посторонних привкусов и излишней сухости. Такая консистенция делает продукт идеальной основой для множества блюд.

Как использовать тунца на кухне

Этот тунец одинаково хорош и в салатах, и в горячих блюдах.

Классический салат. Разомните кусочки вилкой, добавьте красный лук, вареное яйцо, сладкую кукурузу. Заправьте смесью йогурта с горчицей и лимонным соком.

Паста за 10 минут. Обжарьте чеснок в оливковом масле, добавьте тунца, вяленые томаты и оливки. Смешайте с горячими спагетти и посыпьте петрушкой.

Сытный сэндвич. Намажьте хлеб авокадо или творожным сыром, выложите салат, тунца и свежий огурец.

Домашние роллы и боулы. Используйте тунца как начинку для роллов с рисом и нори или добавьте в боул с киноа и овощами.

На что смотреть при выборе

Чтобы не ошибиться и купить удачную партию, следуйте простым правилам.

Изучите состав. В нем должны быть только тунец, соль и вода. Проверьте дату изготовления — чем свежее, тем лучше. Убедитесь, что банка не деформирована и не вздута. Встряхните: внутри не должно быть излишков жидкости — это говорит о хорошем наполнении рыбой.

Почему это выгодно

Цена такой банки в «Магните» часто в полтора-два раза ниже, чем у раскрученных брендов из премиум-супермаркетов. При этом состав и вкус вполне сопоставимы, а иногда и превосходят дорогие аналоги.

Регулярное включение этого тунца в рацион позволяет серьезно экономить. Без ущерба для качества питания.

Экспертное уточнение

Тунец в собственном соку — диетический источник легкоусвояемого белка, селена и витамина B12. При покупке обращайте внимание на место вылова. Самый экологичный вариант — западная часть Тихого океана или воды у берегов Индонезии.

Надпись «кусочки» или «ломтики» на этикетке обычно указывает на более качественное сырье, чем «рыбная крошка». После вскрытия банки остатки тунца лучше переложить в стеклянную емкость и хранить в холодильнике не дольше суток.

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