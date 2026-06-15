В Республике Коми ожидаются грозы с градом: синоптики рассказали о погоде на 15 июня

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В понедельник на большей части региона установится переменная облачность. Исключение составит Сыктывкар и южные районы — там возможны грозы. Об этом сообщает ЦГМС.

Центральные и северные муниципалитеты покажут самую высокую температуру. В Ухте, Печоре, Усинске, Инте и Вуктыле днем ожидается +27…+29 °C. Ночные показатели опустятся до +15…+18 °C. Ветер восточный, умеренный. Осадки маловероятны.

Воркуте повезет меньше: днем воздух прогреется лишь до +21…+23 °C, ночью — до +10…+12 °C. Осадков не предвидится, ветер сменится на северо-восточный.

На западе и юге пройдут кратковременные дожди. В Усть-Цильме, Троицко-Печорске днем ожидаются локальные ливни. В Объячево — гроза. Столбики термометров там покажут +25…+28 °C.

В столице региона погода приготовила контрасты. Ночью синоптики обещают небольшой дождь при +14…+16 °C. Днем — кратковременные осадки, местами с грозой, и до +26…+28 °C. Ветер восточный, умеренный.

Большая часть территории республики окажется во власти неустойчивой погоды на новой неделе. На фоне тепла, а местами и жары, пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности. Местами синоптики прогнозируют выпадение града, а также порывы ветра до 19–24 м/с.

В начале недели ночи будут прохладными — от +5 до +12 °C. Дневной прогрев составит +18…+25 °C.

К середине недели регион накроет по-настоящему жаркая погда. Столбики термометров покажут ночью +14…+19 °C, днём — до +26…+31 °C. Такие значения превышают климатическую норму сразу на 7–12 градусов.

Однако долго аномальному теплу не продержаться. После прохождения холодного атмосферного фронта показатели упадут в среднем на 10 градусов. Интересная особенность: на юге республики похолодание случится раньше, чем на севере.

Напомним, ранее сообщалось, что свыше 180 беременных женщин из труднодоступных районов Коми получили компенсацию проезда в больницы.