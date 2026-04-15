Съездили в "Светофор" и обомлели: делимся классными находками и неприятными разочарованиями — честный отзыв

Фото из архива "Про Города"

Шопинг в дискаунтере «Светофор» напоминает исследовательскую прогулку: результат часто зависит от удачи и внимательности. Например, блогер o-milla отмечает, что найти здесь бюджетную праздничную посуду практически невозможно. Ассортимент этой категории минимален и включает лишь несколько видов простых тарелок, причём их стоимость сопоставима с ценами в обычных супермаркетах. Такой выбор делает покупку посуды в «Светофоре» нецелесообразной для тех, кто рассчитывает на значительную экономию.

Главные возможности для реальной экономии находятся в других товарных группах. Например, сыр «Сыробогатов» в большой фасовке часто представлен по одной из самых низких цен в городе. Сезонные продукты, такие как цитрусовые в сахаре, становятся практичной находкой для приготовления зимних напитков. Также стоит обратить внимание на крупные упаковки печенья или пряников: они удобны для семейного потребления и часто предлагаются с заметной скидкой.

Покупки в отделах бытовой химии и снеков требуют особенно внимательного сравнения. Детский стиральный гель может оказаться удачным приобретением, а объёмный кондиционер для белья иногда не оправдывает ожиданий из-за слабого или слишком простого аромата. Чипсы из нори обладают достаточно базовым вкусом, а манговые конфеты, хотя и ароматные, могут быть менее выгодными по сравнению с сушёным манго, которое можно найти в маркетплейсах.

Основное правило для эффективного шопинга в «Светофоре»: не планировать полную покупку всех необходимых товаров, а ориентироваться на точечные приобретения. Этот дискаунтер ценят за конкретные позиции с действительно низкой ценой, а не за широкий или разнообразный ассортимент.

Экспертное уточнение: Дискаунтеры типа «Светофора» работают на модели ограниченного ассортимента и ротации товаров, что означает регулярное изменение предложения. Поэтому наиболее выгодные покупки часто связаны с сезонными или промотоварами, а постоянные категории, такие как посуда, могут оставаться в невыгодном ценовом положении.

