Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Наконец-то решил проблемы с нагаром и жиром на сковородах. Помог "лайфхак" из советского журнала

За годы активного использования кухонная посуда часто приходит в состояние, далёкое от идеала: она покрывается стойким нагаром и наслоениями старого жира. Для проверки одного из народных методов была взята старая сковорода, которую уже планировали отправить в утиль. Цель эксперимента — оценить эффективность бюджетного, но мощного способа очистки. Ниже описан процесс, который позволил вернуть посуде практически первоначальный вид.

Для работы потребуются доступные компоненты и простые инструменты:

  • хозяйственное мыло — 2 стандартных бруска;
  • кальцинированная сода — 150 граммов;
  • силикатный канцелярский клей — один флакон объёмом 200–250 мл;
  • плоскогубцы или кухонные щипцы для безопасного извлечения посуды;
  • крупная тёрка.

Порядок действий следующий.

Вместительную ёмкость — широкую кастрюлю или металлическое ведро — устанавливают на плиту. Наливают примерно 6 литров воды, хотя точный объём зависит от размеров очищаемой сковороды. Важно, чтобы посуда полностью погружалась в раствор.

На тёрке измельчают хозяйственное мыло, используя ту же сковороду или отдельную тарелку. Стружку отправляют в ёмкость с нагревающейся водой и активно перемешивают до частичного растворения. Затем добавляют кальцинированную соду — примерно половину стандартного стакана — и весь объём силикатного клея. Состав тщательно перемешивают и оставляют на 5–10 минут до закипания.

После закипания воды огонь уменьшают до среднего. Сковороду погружают в раствор. Если она не помещается целиком, как было в данном случае, её обрабатывают поочерёдно с каждой стороны. Для равномерного очищения каждую сторону выдерживают в кипящем растворе около 30 минут. Оптимально, если посуда полностью покрыта жидкостью: это ускоряет процесс и улучшает результат.

По истечении времени сковороду извлекают с помощью плоскогубцев или щипцов, избегая контакта с горячей поверхностью. Раствор можно использовать повторно: в нём также очистили сетку от вытяжки, что подтвердило его эффективность для других предметов с сильными загрязнениями.

После очистки сковороду промывают под тёплой водой с помощью губки и средства для мытья посуды, чтобы удалить остатки раствора и нагара. Поверхность становится чистой, без следов многолетних отложений.

Данный метод демонстрирует, что даже сильно загрязнённую посуду можно восстановить с помощью доступных средств. Эксперимент подтвердил, что сочетание мыла, соды и силикатного клея создаёт активную среду, растворяющую стойкий нагар.

Экспертное уточнение: При работе с кальцинированной содой и кипящим раствором используйте перчатки и обеспечивайте проветривание помещения. Способ подходит для стальной, чугунной и алюминиевой посуды, но не рекомендуется для тефлоновых покрытий и эмалированных поверхностей с повреждениями.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+