Наконец-то решил проблемы с нагаром и жиром на сковородах. Помог "лайфхак" из советского журнала

За годы активного использования кухонная посуда часто приходит в состояние, далёкое от идеала: она покрывается стойким нагаром и наслоениями старого жира. Для проверки одного из народных методов была взята старая сковорода, которую уже планировали отправить в утиль. Цель эксперимента — оценить эффективность бюджетного, но мощного способа очистки. Ниже описан процесс, который позволил вернуть посуде практически первоначальный вид.

Для работы потребуются доступные компоненты и простые инструменты:

хозяйственное мыло — 2 стандартных бруска;

кальцинированная сода — 150 граммов;

силикатный канцелярский клей — один флакон объёмом 200–250 мл;

плоскогубцы или кухонные щипцы для безопасного извлечения посуды;

крупная тёрка.

Порядок действий следующий.

Вместительную ёмкость — широкую кастрюлю или металлическое ведро — устанавливают на плиту. Наливают примерно 6 литров воды, хотя точный объём зависит от размеров очищаемой сковороды. Важно, чтобы посуда полностью погружалась в раствор.

На тёрке измельчают хозяйственное мыло, используя ту же сковороду или отдельную тарелку. Стружку отправляют в ёмкость с нагревающейся водой и активно перемешивают до частичного растворения. Затем добавляют кальцинированную соду — примерно половину стандартного стакана — и весь объём силикатного клея. Состав тщательно перемешивают и оставляют на 5–10 минут до закипания.

После закипания воды огонь уменьшают до среднего. Сковороду погружают в раствор. Если она не помещается целиком, как было в данном случае, её обрабатывают поочерёдно с каждой стороны. Для равномерного очищения каждую сторону выдерживают в кипящем растворе около 30 минут. Оптимально, если посуда полностью покрыта жидкостью: это ускоряет процесс и улучшает результат.

По истечении времени сковороду извлекают с помощью плоскогубцев или щипцов, избегая контакта с горячей поверхностью. Раствор можно использовать повторно: в нём также очистили сетку от вытяжки, что подтвердило его эффективность для других предметов с сильными загрязнениями.

После очистки сковороду промывают под тёплой водой с помощью губки и средства для мытья посуды, чтобы удалить остатки раствора и нагара. Поверхность становится чистой, без следов многолетних отложений.

Данный метод демонстрирует, что даже сильно загрязнённую посуду можно восстановить с помощью доступных средств. Эксперимент подтвердил, что сочетание мыла, соды и силикатного клея создаёт активную среду, растворяющую стойкий нагар.

Экспертное уточнение: При работе с кальцинированной содой и кипящим раствором используйте перчатки и обеспечивайте проветривание помещения. Способ подходит для стальной, чугунной и алюминиевой посуды, но не рекомендуется для тефлоновых покрытий и эмалированных поверхностей с повреждениями.

