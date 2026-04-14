В России изменились правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий
- 09:40 14 апреля
- Иван Скоробогатов
В России действуют новые правила подсчёта страхового стажа для пенсий. Изменения касаются прежде всего многодетных родителей, особенно тех, у которых пятеро и более детей, а также людей с длительным стажем работы в сельском хозяйстве.
Основное изменение связано с отпуском по уходу за ребёнком до полутора лет. Прежнее ограничение, которое позволяло включить в стаж не более шести лет такого периода в сумме, теперь полностью устранено. Это означает, что весь период декретного отпуска для каждого ребёнка будет учитываться без каких-либо лимитов, что напрямую повлияет на размер будущей пенсии родителей.
Для сельских жителей также произошли важные корректировки. Неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности и имеющие не менее 30 лет стажа в агросфере, получают доплату в размере 25% от фиксированной выплаты к пенсии. Эта надбавка сохраняется даже при переезде в город. Новые правила теперь разрешают включать в этот «сельский» стаж весь период отпуска по уходу за детьми до полутора лет, что особенно значимо для многодетных семей в сельских районах.
Особый порядок установлен для родителей близнецов и детей от многоплодной беременности. Теперь страховый стаж суммируется за фактическое время отпуска по каждому ребёнку. Например, отпуск по уходу за двойней добавит к стажу три года, за тройней — 4,5 года, за четырьмя детьми — шесть лет. Эта норма также применяется без ограничения общей продолжительности учитываемого времени.
Экспертное уточнение: Периоды так называемого скрытого стажа, такие как служба в армии или временная нетрудоспособность, по-прежнему учитываются в пенсионных баллах даже при отсутствии страховых взносов. Рекомендуется проверять и своевременно оформлять документы для включения таких периодов в расчёт будущей пенсии.
Ранее мы писали:
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.