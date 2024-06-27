В катастрофе с поездом в Коми погибло три человека: полная хронология

Вечером 26 июня в 18:12 недалеко от Инты состав “Воркута-Новороссийск” сошел с рельсов. 9 вагонов завалились на бок, часть из них оказалась в воде. В момент катастрофы внутри находились 215 человек. Предварительная версия случившегося — насыпь размыло водой из-за обильных осадков, и во время движения машинист экстренно стал тормозить состав.

На место аварии незамедлительно выдвинулись спасательные службы. Но добраться к людям им удалось не сразу. Дорогу для специального автотранспорта, которая вела к месту происшествия, размыло водой. Пострадавшие начали самостоятельно выбивать стекла вагонов, чтобы выбраться, а после – помочь остальным пассажирам. Позднее спасателям все же удалось попасть на место трагедии. Специалисты вызволяли людей из самых затрудненных мест поезда. Как минимум шестерых “тяжелых” пострадавших сотрудники МЧС достали из перевернувшихся вагонов.