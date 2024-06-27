В катастрофе с поездом в Коми погибло три человека: полная хронология
- 21:45 27 июня
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- Олег Помидоров
Вечером 26 июня в 18:12 недалеко от Инты состав “Воркута-Новороссийск” сошел с рельсов. 9 вагонов завалились на бок, часть из них оказалась в воде. В момент катастрофы внутри находились 215 человек. Предварительная версия случившегося — насыпь размыло водой из-за обильных осадков, и во время движения машинист экстренно стал тормозить состав.
На место аварии незамедлительно выдвинулись спасательные службы. Но добраться к людям им удалось не сразу. Дорогу для специального автотранспорта, которая вела к месту происшествия, размыло водой. Пострадавшие начали самостоятельно выбивать стекла вагонов, чтобы выбраться, а после – помочь остальным пассажирам. Позднее спасателям все же удалось попасть на место трагедии. Специалисты вызволяли людей из самых затрудненных мест поезда. Как минимум шестерых “тяжелых” пострадавших сотрудники МЧС достали из перевернувшихся вагонов.
Параллельно, на место катастрофы полетели два Ми-8МТВ из Усинска. В них расположились реанимационные бригады, врачи скорой медпомощи, хирурги, травматологи и реаниматологи.
Ближе к 22 часам вечера в Инте началась активная работа по размещению людей. В пунктах временного содержания подготовили около 200 мест. Пострадавших разместили в местной гостинице и в школе №5.
На место ЧП направился глава республики Владимир Уйба. В Инте руководитель Коми провел заседание оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим в результате схода поезда и ввел режим чрезвычайной ситуации. Владимир Уйба выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что правительство республики окажет всю необходимую помощь.
К раннему утру, 182 пассажира поезда, которые не пострадали, направили по-дальнейшему пути следования резервным поездом.
Еще вечером, очевидцы и пассажиры поезда предполагали, что на месте события не было погибших, однако печальные вести стали поступать на следующее утро. 27 июня Следственный комитет сообщил, что под одним из опрокинувшихся вагонов обнаружено тело мужчины. Позднее подтвердили гибель и второго пассажира. Одним из погибших оказался 34-летний кубанец, который ездил в Воркуту на вахту. У мужчины осталось трое детей. К вечеру того же дня на месте аварии обнаружили тело 15-летней пропавшей девушки под одним из вагонов.
По сообщению от РЖД, родственники погибших получат страховую выплату в размере 2,25 миллиона рублей, а дополнительно компания выплатит еще два миллиона рублей. Пострадавшим, которых госпитализировали, будет выплачено по одному миллиону рублей, а остальные пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.
В результате катастрофы десять человек было госпитализировано – пять пострадавших отправили спецбортом в Сыктывкар, три человека получают медпомощь в Инте и еще двух транспортировали в Воркуту.
В Воркуте и Инте местные власти приняли решение отменить праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи 29 июня.