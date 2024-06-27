Сыктывкарка взяла бронзу Первенства России на всероссийских соревнованиях

22 июня в Краснодаре прошло Первенство России по легкой атлетике, где спортсмены соревновались на различных дистанциях.

Так, на дистанции в 800 метров, третье призовое место с блеском и достоинством завоевала наша землячка, легкоатлетка из Сыктывкара – Александра Федотенкова. Тренер девушки Михаил Филиппов рассказал “Про Городу”, что со спортсменкой он работает уже шесть лет.

“Единственная сложность заключалась в том, что полгода назад поменяли специализацию с длинного спринта 400 метров, на среднюю дистанцию 800 метров. Было небольшое волнение перед сезоном, что не получится сделать плавный переход с одного типа подготовки на новый. Нужно правильно рассчитать и распределить объемы работы, чтобы не перегрузить спортсменку. Зимой обсудили и поставили задачу – попадание в финал, в восьмерку лучших на Первенстве России до 16 лет и начали планомерную подготовку”, – рассказывает Михаил Филиппов.

Тренер отмечает, что по итогу они пришли к очень удачному результату на Первенстве.