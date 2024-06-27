Сыктывкарка взяла бронзу Первенства России на всероссийских соревнованиях
- 22:45 27 июня
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- Никита Чернов
22 июня в Краснодаре прошло Первенство России по легкой атлетике, где спортсмены соревновались на различных дистанциях.
Так, на дистанции в 800 метров, третье призовое место с блеском и достоинством завоевала наша землячка, легкоатлетка из Сыктывкара – Александра Федотенкова. Тренер девушки Михаил Филиппов рассказал “Про Городу”, что со спортсменкой он работает уже шесть лет.
“Единственная сложность заключалась в том, что полгода назад поменяли специализацию с длинного спринта 400 метров, на среднюю дистанцию 800 метров. Было небольшое волнение перед сезоном, что не получится сделать плавный переход с одного типа подготовки на новый. Нужно правильно рассчитать и распределить объемы работы, чтобы не перегрузить спортсменку. Зимой обсудили и поставили задачу – попадание в финал, в восьмерку лучших на Первенстве России до 16 лет и начали планомерную подготовку”, – рассказывает Михаил Филиппов.
Тренер отмечает, что по итогу они пришли к очень удачному результату на Первенстве.
“Сильная сторона спортсменки — это мощный рывок на финишном отрезке дистанции. В итоге все сложилось удачно. Улучшение личного рекорда на 5,5 секунд и очень грамотный тактический бег по дистанции. Эмоции после финиша были яркими не столько от бронзовой медали, сколько от увиденных секунд на секундомере. Получил большое моральное удовлетворение от того, что получилось построить близкую к идеальной подготовку к сезону и вывести спортсмена на пик формы к главному старту”, – дополняет Михаил Филиппов.
По итогу результаты забега на 800 метров выглядят следующим образом: первое место заняла опытная спортсменка Виктория Урсова из Приморского края, показав время 2:09.27. На второй строчке оказалась Екатерина Иванова из Иркутской области, финишировавшая за 2:09.63. Третью ступень пьедестала заняла Александра Федотенкова из Республики Коми, преодолевшая дистанцию со временем 2:11.39.
Сыктывкарская спортсменка отметила, что для нее попасть на пьедестал почета на Первенстве России оказалось не так трудно, как она это изначально себе представляла.
“В финальном забеге я прибежала третьей и уже точно знала, что призовое место от меня никуда не уйдет. Когда объявили мой результат по стадиону, я пребывала в небольшом шоке”, – делится эмоциями спортсменка.
Александра отметила, что ее тренер активно поддерживал и много шутил, чтобы убрать лишние мысли из моей головы.
“Перед финалом уже такого страха не было, ведь почти весь вечер мы с тренером разговаривали. Он умеет правильно настроить, а не просто сказать слова: “Ты сможешь”. За это я благодарна тренеру, ведь проиграв морально, ты проиграл весь забег”, – дополнила Александра Федотенкова.