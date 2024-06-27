В Коми суд вынес приговор суд вынес приговор мошеннику, который похищал деньги у пенсионеров
- 23:00 27 июня
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- Олег Помидоров
Мужчина из Казахстана выполнял роль курьера и забирал у пожилых граждан средства.
Молодой человек приехал в Москву из Казахстана для поиска работы и поступления в университет. В интернете он обнаружил объявление, где искали курьера, который бы забирал похищенные деньги у пенсионеров в составе организованной группы.
Затем аферисты начали звонить пожилым людям и сообщать им о том, что якобы их родственники стали виновниками автомобильной аварии, и чтобы “загладить” их вину, им нужно было передать деньги курьеру. Четыре пенсионерки из Смоленской и Кировской областей, а также из Республики Коми стали жертвами телефонного мошенничества на сумму почти 1,5 миллиона рублей.
Суд приговорил молодого пособника мошенников к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.