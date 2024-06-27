В Коми суд вынес приговор суд вынес приговор мошеннику, который похищал деньги у пенсионеров

Молодой человек приехал в Москву из Казахстана для поиска работы и поступления в университет. В интернете он обнаружил объявление, где искали курьера, который бы забирал похищенные деньги у пенсионеров в составе организованной группы.

Затем аферисты начали звонить пожилым людям и сообщать им о том, что якобы их родственники стали виновниками автомобильной аварии, и чтобы “загладить” их вину, им нужно было передать деньги курьеру. Четыре пенсионерки из Смоленской и Кировской областей, а также из Республики Коми стали жертвами телефонного мошенничества на сумму почти 1,5 миллиона рублей.