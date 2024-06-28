Розы ждут только этой подкормки в середине лета
- 07:15 28 июня
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Одно удобрение — для здоровья и бесконечного цветения
Некоторые цветоводы считают, что раз розы уже зацвели, дополнительная помощь им не нужна. Поэтому в середине лета королева сада часто довольствуется одним лишь поливом. Но эта позиция не совсем верна, ведь многие сорта роз даже в средней полосе цветут повторно. И им, конечно, нужен заряд энергии для такого марафона красоты.
Из множества минеральных и органических удобрений на этом этапе опытные розоводы советуют одно — простое, лаконичное, эффективное. Это — калимагнезия. Как ясно из названия, основные компоненты в подкормке — калий и магний. Они воздействуют на всё растение от корней до бутонов, повышают иммунитет, способствуют росту новых побегов и укреплению корневой системы.
Полив лучше производить, когда первая волна цветения пошла на убыль. В 10 литрах воды разводят от 10 до 30 грамм порошка. Для молоденьких кустов надо меньше, для старых — больше. Под куст следует вылить 5 литров удобрения. Частить с такой эффективной подкормкой не следует, в следующий раз её можно применить в сентябре-октябре — для подготовки растений к зиме.
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