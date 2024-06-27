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Тесто для пиццы за три минуты: съедают все за раз и просят добавки

Тесто для пиццы за три минуты: съедают все за раз и просят добавкиФото из архива "Про Города"

Освойте искусство создания идеального теста для пиццы всего за три минуты! Этот рецепт не только быстрый, но и настолько вкусный, что ваша пицца исчезнет со стола мгновенно, и гости будут умолять о добавке. Узнайте, как приготовить тесто, которое превратит вашу домашнюю пиццу в настоящий кулинарный шедевр, желанный всеми, сообщает sevastopolmedia.ru.

Ингредиенты:

  • Вода — ⅔ стакана
  • Пшеничная мука — 2 стакана
  • Сухие дрожжи — 1 чайная ложка
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Оливковое масло — 1 столовая ложка

Рецепт:

  1. В тёплой воде растворите дрожжи, тщательно перемешав. В большую миску всыпьте 2 стакана муки и добавьте соль. Влейте дрожжевую смесь и замесите тесто.
  2. Выложите тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и продолжайте вымешивать, добавляя муку по необходимости. Вымешивайте до тех пор, пока тесто не станет мягким и эластичным (примерно 10 минут).
  3. Легко смажьте большую миску оливковым маслом и поместите туда тесто, повернув его, чтобы покрыть всю поверхность. Накройте миску пищевой плёнкой и оставьте в теплом, без сквозняков месте на 1,5 часа, пока тесто не увеличится в объёме вдвое.
  4. Выпустите из теста воздух, слегка ударив его кулаками, затем разделите на 2 части и сформируйте шары. Положите шары на поверхность, посыпанную мукой, и накройте плёнкой. Оставьте на 60 минут.

Совет: правильно приготовленное тесто легко раскатывается в тонкий слой и не поднимается при выпекании, превращая пиццу в пирог. Один шар теста достаточно для одной большой пиццы. Второй шар можно заморозить и использовать позже.

Приятного аппетита и наслаждайтесь вашей идеальной пиццей!

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