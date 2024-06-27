Тесто для пиццы за три минуты: съедают все за раз и просят добавки
- 22:00 27 июня
- 12+
- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Освойте искусство создания идеального теста для пиццы всего за три минуты! Этот рецепт не только быстрый, но и настолько вкусный, что ваша пицца исчезнет со стола мгновенно, и гости будут умолять о добавке. Узнайте, как приготовить тесто, которое превратит вашу домашнюю пиццу в настоящий кулинарный шедевр, желанный всеми, сообщает sevastopolmedia.ru.
Ингредиенты:
- Вода — ⅔ стакана
- Пшеничная мука — 2 стакана
- Сухие дрожжи — 1 чайная ложка
- Соль — 1 чайная ложка
- Оливковое масло — 1 столовая ложка
Рецепт:
- В тёплой воде растворите дрожжи, тщательно перемешав. В большую миску всыпьте 2 стакана муки и добавьте соль. Влейте дрожжевую смесь и замесите тесто.
- Выложите тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и продолжайте вымешивать, добавляя муку по необходимости. Вымешивайте до тех пор, пока тесто не станет мягким и эластичным (примерно 10 минут).
- Легко смажьте большую миску оливковым маслом и поместите туда тесто, повернув его, чтобы покрыть всю поверхность. Накройте миску пищевой плёнкой и оставьте в теплом, без сквозняков месте на 1,5 часа, пока тесто не увеличится в объёме вдвое.
- Выпустите из теста воздух, слегка ударив его кулаками, затем разделите на 2 части и сформируйте шары. Положите шары на поверхность, посыпанную мукой, и накройте плёнкой. Оставьте на 60 минут.
Совет: правильно приготовленное тесто легко раскатывается в тонкий слой и не поднимается при выпекании, превращая пиццу в пирог. Один шар теста достаточно для одной большой пиццы. Второй шар можно заморозить и использовать позже.
Приятного аппетита и наслаждайтесь вашей идеальной пиццей!
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