Сейчас пляжи в Коми не готовы к купальному сезону
- 23:40 27 июня
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- Олег Помидоров
Этим летом в республике собираются открыть 10 пляжей, но к 27 июня ни один из них не получил санитарно-эпидемиологического заключения. Такие данные предоставил региональный Роспотребнадзор.
По данным надзорного органа, один официальный пляж будет организован в Сыктывкаре, восемь в Корткеросском районе и один в Усть-Куломском районе. В остальных районах и городах Коми будут оборудованы общественные зоны у водоемов. В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, какие требования должны быть соблюдены в этих зонах.
На пляжах необходимо будет установить общественные туалеты, кабинки для переодевания, душевые и урны. Туалеты и душевые должны быть расположены на расстоянии от 50 до 200 метров от водоема. Расстояние между туалетами и душевыми не должно превышать 100 метров. Урны должны размещаться не ближе десяти метров от воды, а расстояние между ними не должно быть больше 40 метров.
Уборка территории пляжей, а также туалетов, душевых и раздевалок должна проводиться ежедневно в период их эксплуатации. А мусор должен собираться в контейнер, которые будут находиться в хозяйственной зоне не ближе 50 метров от воды.
Обязательно должны проводиться акарицидные, дезинсекционные и дератизационные обработки территорий. Качество воды в водоемах для рекреационного использования должно соответствовать санитарным нормам и правилам.
До сих пор ни один хозяйствующий субъект не обратился в Роспотребнадзор по Коми для получения положительного заключения, поэтому пляжи не могут быть признаны пригодными для купания.