Сейчас пляжи в Коми не готовы к купальному сезону

Этим летом в республике собираются открыть 10 пляжей, но к 27 июня ни один из них не получил санитарно-эпидемиологического заключения. Такие данные предоставил региональный Роспотребнадзор.

По данным надзорного органа, один официальный пляж будет организован в Сыктывкаре, восемь в Корткеросском районе и один в Усть-Куломском районе. В остальных районах и городах Коми будут оборудованы общественные зоны у водоемов. В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, какие требования должны быть соблюдены в этих зонах.