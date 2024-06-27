В Коми возбудили уголовное дело против руководства управляющей компании

Сейчас главу компании, которая управляла многими домами в Корткеросском районе подозревают в мошенничестве.



Контролирующие органы провели проверку соблюдения жилищного законодательства в адрес одной управляющей компании из Корткеросского района, которая управляла многоквартирными домами. Было установлено, что компания обслуживает 60 многоквартирных домов в населенных пунктах Корткерос, Аджером, Визябож, Приозерный, Усть-Лэкчим и Сторожевск. Несмотря на требования жилищного законодательства, фактические услуги по содержанию и обслуживанию домов не предоставлялись, однако жильцам и арендаторам ежемесячно отправлялись квитанции за эти услуги.

Такая практика привела к многочисленным жалобам граждан в прокуратуру района и государственную жилищную инспекцию по Сыктывкару и Корткеросскому району. В период с 2023 года и по настоящее время от граждан поступило 36 таких обращений.