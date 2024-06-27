В Коми возбудили уголовное дело против руководства управляющей компании
- 00:40 28 июня
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- Олег Помидоров
Сейчас главу компании, которая управляла многими домами в Корткеросском районе подозревают в мошенничестве.
Контролирующие органы провели проверку соблюдения жилищного законодательства в адрес одной управляющей компании из Корткеросского района, которая управляла многоквартирными домами. Было установлено, что компания обслуживает 60 многоквартирных домов в населенных пунктах Корткерос, Аджером, Визябож, Приозерный, Усть-Лэкчим и Сторожевск. Несмотря на требования жилищного законодательства, фактические услуги по содержанию и обслуживанию домов не предоставлялись, однако жильцам и арендаторам ежемесячно отправлялись квитанции за эти услуги.
Такая практика привела к многочисленным жалобам граждан в прокуратуру района и государственную жилищную инспекцию по Сыктывкару и Корткеросскому району. В период с 2023 года и по настоящее время от граждан поступило 36 таких обращений.
С октября 2023 года по апрель 2024 года управляющая компания предъявила счета на общую сумму более 4,7 млн рублей, при этом жители, недовольные качеством предоставляемых услуг, оплатили лишь 1,8 млн рублей.
Прокуратура передала результаты проверки в орган предварительного расследования для уголовного преследования виновных. Следственный отдел по Корткеросскому району СУ СКР по Республике Коми, рассмотрев предоставленные прокуратурой материалы, возбудил уголовное дело по факту мошенничества, которое было совершенно группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере.