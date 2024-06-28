В Коми осужден мужчина, хранивший 20 лет под кроватью чемодан с необычным содержимым
- 07:30 28 июня
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- Иван Огурцов
Сосногорец получил наказание за хранение взрывчатых веществ
В Сосногорске завершился судебный процесс, который пролил свет на 20-летнюю тайну, хранившуюся в чемодане под кроватью у местного жителя. Мужчина был признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ.
Пресс-служба судов Коми сообщает, что в правоохранительные органы о порохе сообщил его друг, после того как мужчина в шутку сказал, что хочет застрелиться. Прибывшие сотрудники ОМВД по городу Сосногорску, проведя осмотр места происшествия, обнаружили в доме у мужчины два металлических контейнера с порохом.
Судебное расследование установило, что после смерти брата в 1995 году, мужчина обнаружил эти банки с порохом и решил хранить их у себя в чемодане под кроватью. Более 20 лет он держал их в своем доме, не задумываясь о рисках, которые они представляли.
В ходе судебного процесса было установлено, что мужчина хранил бездымный и дымный порох общим весом 258, 8 грамма и 133, 4 грамма соответственно. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации хранение взрывчатых веществ без соответствующего разрешения является уголовным преступлением.
Суд, учитывая личность обвиняемого, его возраст и состояние здоровья, а также наличие смягчающих обстоятельств, признал мужчину виновным, но назначил наказание в виде лишения свободы на полтора года условно с испытательным сроком в один год.