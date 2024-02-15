В Сыктывкаре к 2026 году планируют построить многопрофильный медцентр с ПЭТ-томографией

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В Коми к 2026 году планируют построить медцентр с ПЭТ-томографией и отделением гемодиализа. Об этом сообщают ТАСС. Медицинский цент будет оснащен самыми современными технологиями и оказывать широкий спектр медицинских услуг. Проект предусматривает включение в состав ММЦ позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-томографией), отделения гемодиализа, а также комплекса лабораторной диагностики и различных медицинских услуг.

Выбор земельного участка и инвестиции Для строительства ММЦ уже определен земельный участок в микрорайоне Лесозавод города Сыктывкара. Общий объем инвестиций в проект оценивается в более чем 10 миллиардов рублей.

Технологическое оснащение Центральным звеном ММЦ станет позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-томография) - передовая технология диагностики онкологических и неврологических заболеваний, а также кардиопатий.

В комплексе с ПЭТ-томографом планируется установить циклотрон - устройство, ускоряющее частицы и производящее радиофармпрепараты. Помимо отделения лучевой диагностики, ММЦ будет располагать отделением гемодиализа на 50 коек, где пациентам с почечной недостаточностью будет оказываться терапевтическая помощь.

Кроме того, в ММЦ будут предоставляться различные виды медицинских исследований, включающие все направления лабораторной диагностики и другие диагностические услуги, а также реабилитационную помощь, которая особенно востребована в связи с травмами военнослужащих в ходе специальной военной операции.

Предполагаемый годовой объем диагностических процедур в ММЦ составит около четырех тысяч. К услугам медицинского центра будут обращаться не только жители Республики Коми, но и соседних регионов, среди которых Архангельская область и Ненецкий автономный округ.

Бесплатные услуги в рамках ОМС Базовые медицинские услуги, назначаемые врачом, будут предоставляться бесплатно всем гражданам, имеющим полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

В настоящее время прорабатывается кадровый вопрос. Для полноценной работы ММЦ потребуется около 500 врачей и специалистов среднего медицинского персонала. Этапы реализации в ближайшие месяцы планируется окончательно выбрать земельный участок и завершить формирование состава ММЦ.