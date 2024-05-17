Дачникам из Сыктывкара рассказали, из-за чего сгорают дома

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Специалисты Государственной инспекции по техническому надзору из-за учащения случаев возгораний на дачных участках организовали профилактическую проверку. Инспекторы провели разъяснительную беседу с владельцами участков в Дырносе, пояснив, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы предотвратить повреждение своего имущества.

Начиная с мая текущего года, было зафиксировано три пожара в дачных поселках Дырноса. Так, 3 мая женщина разожгла печь и уехала в город, оставив дом без присмотра. По словам соседей, она узнала о возгорании по телефону. В результате площадь ущерба составила 10 квадратных метров. Аналогичный случай повторился 12 мая с другой владелицей дачи, где огонь повредил уже 20 квадратных метров.

Еще один инцидент произошел накануне: 11 мая, хозяин дачи самостоятельно пытался потушить пожар. Как следствие, крыша домика получила повреждения.

Основной причиной всех инцидентов оказалось недостаточное расстояние между дымоходом или печью и ближайшей деревянной конструкцией, которое должно быть не менее 50 см, отметили специалисты из Государственной инспекции. В связи с этим инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы, Виталий Гинцяк и Мария Морошкина, на протяжении рейда акцентировали внимание на правилах пользования печью.