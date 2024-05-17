Жительницу Чечни обязали вернуть пенсионерке из Сыктывкара похищенные мошенниками деньги

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Истцом в данном случае выступает пенсионерка, которая в мае 2023 года стала жертвой мошенничества, отдав 360 тысяч рублей неизвестному мошеннику. Пресс-служба прокуратуры Коми сообщила, что прокурор Сыктывкара обратился в Надтеречный районный суд Чеченской Республики с иском о взыскании с жительницы кавказского региона денежных средств и процентов за пользование чужими деньгами.

По информации пресс-службы, в мае прошлого года неизвестный мужчина позвонил на телефон пенсионерки и заявил, что близкий родственник женщины стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек. Под предлогом возмещения ущерба потерпевшему, злоумышленник убедил пожилую женщину передать через курьера денежную сумму. Под влиянием заблуждения, пенсионерка передала 360 тысяч рублей мошеннику, которые были внесены курьером через банкомат на карту жительницы Чечни.