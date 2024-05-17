Плотная защита от клещей: намотайте это на ноги перед выходом на природу

В настоящее время активен сезон клещей, поэтому важно принять меры для защиты от этих паразитов. Клещи могут прикрепляться к одежде и коже, поэтому необходимо предпринять соответствующие действия.

Некоторые люди пробуют различные методы борьбы с клещами. Например, они используют специальные отпугиватели или обрабатывают одежду настоем полыни или лаванды. Однако, согласно рекомендациям специалистов, наиболее эффективным способом защиты является использование обычного малярного скотча.