"С завтрашнего дня": будут сразу лишать прав всего за одно нарушение

В России планируется ужесточить наказание за скрытые автомобильные номера. Предлагается водителям, которые используют специальные устройства для скрытия номеров, лишение прав на срок до полутора лет. Эта инициатива была озвучена членом правительственной комиссии по законопроектной деятельности и председателем правления Ассоциации юристов России Владимиром Груздевым.

Подготовленный проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях предусматривает введение специального состава преступления и наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, а также конфискацию устройств, которые мешают идентификации номеров.