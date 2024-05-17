В Сыктывкаре отменен особый противопожарный режим
- 11:45 17 мая
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- Белла Лебедева
Режим был введен месяцем ранее, 28 апреля.
Администрация Сыктывкара приняла решение об отмене особого противопожарного режима с 16 мая.
Во время действия особого противопожарного режима были приняты дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности, включая запрет на использование открытого огня и пиротехники, а также другие ограничения. В 2023 году этот режим был введен дважды: в феврале из-за резкого увеличения числа пожаров в жилом секторе и традиционно носил сезонный характер, с 28 апреля до 2 июня.
Несмотря на отмену особого противопожарного режима, продолжается особый пожароопасный период. Владельцам земельных участков, домов и дачных товариществ, граничащих с лесом, необходимо удалить сухую траву и создать минерализованную полосу без растительности. За нарушение правил противопожарного периода предусмотрена административная ответственность, включающая предупреждение и штрафные санкции. Штрафы за нарушение данного режима могут варьироваться от 5 000 до 15 000 рублей. В случае нарушения правил во время особого противопожарного режима, размер штрафа увеличится до 10 000-20 000 рублей.
На всей территории республики сохраняется противопожарный сезон.