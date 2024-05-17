В Сыктывкаре отменен особый противопожарный режим

Во время действия особого противопожарного режима были приняты дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности, включая запрет на использование открытого огня и пиротехники, а также другие ограничения. В 2023 году этот режим был введен дважды: в феврале из-за резкого увеличения числа пожаров в жилом секторе и традиционно носил сезонный характер, с 28 апреля до 2 июня.