Запуск провайдеров в многоквартирные дома: правила изменились

В стране изменились правила попадания в многоквартирные дома провайдеров, готовых обеспечить жильцов интернетом и иными услугами связи. Принесут ли новшества пользу?

Речь о вступившем 6 апреля этого года в силу новом законе, который откорректировал предоставление услуг связи для россиян, проживающих в многоквартирном жилфонде.

- До внесения поправок в законодательство вопрос взаимодействия провайдеров и собственников жилья был крайне противоречивым. Суды по-разному трактовали действия компаний. Так что споры между ними и хозяевами квартир завершались разным исходом, — отметила «Про Городу» первый заместитель руководителя Службы Коми стройжилтехнадзора Галина Машукова. – А теперь эта сфера регулирована, наконец-то. Четко определены обязанности организаций, оказывающих услуги связи.

Во-первых, для прохода фирмы в дом больше не требуется согласие жильцов в формате голосования на общем собрании собственников (достаточно заключения компанией договора с одним конкретным жильцом). Во-вторых, больше не взимается плата за монтаж оборудования. В-третьих, провайдер обязан на системной основе покрывать счета за использование электроэнергии.