В Коми стали меньше болеть коронавирусом
- 19:15 14 мая
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- Белла Лебедева
В соответствии с последними данными, опубликованными на сайте Объясняем.рф, число случаев заболевания COVID-19 в регионе Коми сократилось.
За последнюю неделю апреля в республике зарегистрировали 165 случаев коронавирусной инфекции, однако в первую неделю мая это число снизилось до 101, а во вторую неделю мая до 93.
Кроме того, стоит отметить, что количество госпитализированных в связи с COVID-19 также уменьшилось. В течение месяца мая было госпитализировано 30 человек, в то время как только за последнюю неделю апреля этот показатель составлял 19 человек.
В мае число людей, выписавшихся после выздоровления, составило 201 человек. Из них 111 были выписаны в первой неделе мая, а оставшиеся 90 – во второй. К счастью, в этом месяце не было ни одного летального случая, связанного с COVID-19.