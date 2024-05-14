В Коми стали меньше болеть коронавирусом

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В соответствии с последними данными, опубликованными на сайте Объясняем.рф, число случаев заболевания COVID-19 в регионе Коми сократилось. За последнюю неделю апреля в республике зарегистрировали 165 случаев коронавирусной инфекции, однако в первую неделю мая это число снизилось до 101, а во вторую неделю мая до 93.

Кроме того, стоит отметить, что количество госпитализированных в связи с COVID-19 также уменьшилось. В течение месяца мая было госпитализировано 30 человек, в то время как только за последнюю неделю апреля этот показатель составлял 19 человек.