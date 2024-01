Как менялся портрет заемщика IT-ипотеки — исследование Домклик

Популярность IT -ипотеки продолжает расти: если в 2022 году оформлялось до 500 сделок ежемесячно, то 2023 году — уже до 2–3 тысяч. Доля IT -ипотеки в общем количестве выдач также выросла и достигла 2–3%. Причина бурного роста — последовательное смягчение условий программы. Эксперты Аналитического центра Домклик изучили, как менялся при этом портрет заемщика.

Трансформация IT -ипотеки

Льготная программа IT -ипотеки стартовала в мае 2022 года для россиян, официально работающих в организации, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий и имеет аккредитацию Минцифры России. С тех пор условия программы дважды менялись — в январе и сентябре 2023 года.

В январе 2023 года IT -ипотека стала доступна сотрудникам всех аккредитованных IT -компаний, а не только тех, которые получали налоговые льготы.

Минимальный ежемесячный доход заемщика был снижен со 150 до 120 тысяч рублей в городах-миллионниках (кроме Москвы) и со 100 до 70 тысяч рублей в остальных населенных пунктах. В доходе стали учитывать совокупную зарплату с основного места работы и места работы по совместительству (также в аккредитованной IT -компании).

Минимальный возраст заемщика снизили с 22 до 18 лет, а максимальный — увеличили с 44 до 50 лет включительно.

Сотрудник теперь должен быть трудоустроен в аккредитованной IT -компании не менее 5 лет, а не весь срок выплаты кредита. Если сотрудник уволится раньше, программа продолжит действовать еще полгода, а не 3 месяца.

А с сентября 2023 года к заемщикам до 35 лет включительно не предъявляются требования по минимальному уровню дохода.

Методология: как и что считали аналитики

Аналитики Домклик изучили выданные Сбером IT -ипотеки на покупку недвижимости на первичном рынке (на новостройки приходится 75% всех выдач по программе).

С учетом двух расширений программы были рассмотрены портреты заемщиков за три периода: 1) май 2022 года — январь 2023 года; 2) февраль — август 2023 года; 3) сентябрь — декабрь 2023 года.

Были изучены следующие характеристики: распределение по полу, медианный возраст и медианный доход. Также анализировалось изменение характеристик выданной ипотеки: первоначальный взнос, сумма кредита, ежемесячный платеж и срок кредита (медианные показатели).

Кроме того, аналитики изучили распределение IT -кредитов по регионам РФ после финального расширения программы в сентябре 2023 года. Был составлен рейтинг регионов с наибольшей долей IT -кредитов в общем числе сделок по IT -ипотеке в России. Также было рассмотрено изменение доли сделок по региону с начального периода действия программы (май 2022 года - январь 2023 года).

Дополнительно эксперты сравнили портреты заемщиков на первичном рынке и рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) после финального расширения программы.

Как менялся портрет заемщика IT -ипотеки на первичном рынке

За полтора года портрет заемщика IT-ипотеки на первичном рынке существенно изменился. Хотя мужчины-заемщики по-прежнему заключают больше сделок, доля женщин увеличилась почти на 10% и достигла 31,1%. Среднестатистический покупатель помолодел с 33 до 32 лет. Смягчение требований по минимальному уровню месячного дохода заемщиков привело к тому, что медианный доход заемщика снизился с 210 до 170 тысяч, а сумма кредита — с 8 до 7,7 миллионов рублей. Первоначальный взнос сократился с 3 до 2,4 миллионов рублей, а ежемесячный платеж — с 47,6 до 42,3 тысяч рублей. Кроме того, медианный срок кредита вырос на 4 года и достиг 27 лет.

Алексей Лейпи, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка: