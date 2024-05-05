Всего один ингредиент, и котлеты будут сочными и пышными: он есть на каждой кухне

Для приготовления котлет вам понадобятся следующие ингредиенты: мясо индейки или курицы (600-700 г), лук репчатый (1 шт большой), чеснок (6 зубчиков), приправы по вашему выбору, овсянка быстрого приготовления (0.5 стакана), молоко (0.5 стакана), соль.

Начните с приготовления фарша. Для этого мясо индейки или курицы мелко нарежьте или измельчите в мясорубке.

Добавьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок к фаршу. Добавьте также приправы по вашему вкусу, чтобы придать котлетам желаемый аромат и вкус. Перемешайте все ингредиенты тщательно.

В отдельной миске замочите овсянку быстрого приготовления в молоке на 15-20 минут. Это поможет сделать котлеты более сочными и пышными.

После замачивания добавьте овсянку с молоком в фарш и хорошо перемешайте, чтобы овсянка равномерно распределилась.

Сформируйте котлеты из полученной смеси фарша. Вы можете выбрать любую форму и размер котлет по своему желанию.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. Обычно это занимает от 15 до 20 минут.

Когда котлеты готовы, выложите их на блюдо, чтобы они немного остыли перед подачей. При желании, украсьте котлеты свежей зеленью.

Готовые котлеты из индейки или курицы с овсянкой и приправами будут нежными, сочными и вкусными. Вы можете подавать их с гарниром, свежими овощами или соусом по вашему выбору. Приятного аппетита!