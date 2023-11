В Сыктывкаре в одном районе ограничат движение авто

По новому распоряжению, обращение ООО "ГНБ-Строй" будет удовлетворено начиная с 2 ноября текущего года. В частности, ограничение движения транспорта будет введено на четверть ширины проезжей части по улице Петрозаводской, начиная с дома No 19 и до дома No 11 по Покровскому бульвару. Также ограничения затронут проживающих по улице Петрозаводской при проезде между домами No 25 и 174, где движение будет закрыто полностью. Кроме того, автолюбителей ожидает пробка на Октябрьском проспекте возле дома No 180/1.

Такие меры временных ограничений могут вызвать неудобства для автомобилистов и обывателей города. Но следует помнить, что основной целью таких ограничений является обеспечение безопасности дорожного движения и проведение качественных работ по инфраструктуре.