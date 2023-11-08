В Сыктывкаре в одном районе ограничат движение авто
- 11:30 8 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
В Сыктывкаре жители столицы Коми в скором времени столкнутся с временными перекрытиями дорог на нескольких участках городских улиц. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное сегодня на официальном сайте администрации.
По новому распоряжению, обращение ООО "ГНБ-Строй" будет удовлетворено начиная с 2 ноября текущего года. В частности, ограничение движения транспорта будет введено на четверть ширины проезжей части по улице Петрозаводской, начиная с дома No 19 и до дома No 11 по Покровскому бульвару. Также ограничения затронут проживающих по улице Петрозаводской при проезде между домами No 25 и 174, где движение будет закрыто полностью. Кроме того, автолюбителей ожидает пробка на Октябрьском проспекте возле дома No 180/1.
Такие меры временных ограничений могут вызвать неудобства для автомобилистов и обывателей города. Но следует помнить, что основной целью таких ограничений является обеспечение безопасности дорожного движения и проведение качественных работ по инфраструктуре.
Администрация Сыктывкара понимает, что перекрытие проезда не всегда приятно для горожан. Поэтому, они призывают водителей заранее планировать свой маршрут и быть готовыми к возможным задержкам. Также, администрация размещает соответствующие знаки и предупреждающие таблички, чтобы автомобилисты имели возможность заранее сориентироваться и выбрать альтернативные пути.
Необходимо отметить, что ограничение будет действовать в течение неопределенного времени (скорее всего, до конца февраля). По завершении работ ООО "ГНБ-Строй", ограничение будет снято, и движение на указанных участках восстановится в обычном режиме.
Таким образом, город Сыктывкар встречает небольшие неудобства ради развития своей инфраструктуры. Работы, проводимые на указанных участках, позволят создать благоприятные условия для жителей города, а ограничение движения — временное неудобство, которое будет незамедлительно снято по завершении работ. Заранее планируйте свои маршруты и будьте готовы к задержкам на этих участках.
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