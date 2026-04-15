Средняя зарплата в Коми достигла 87 900 рублей в начале 2026 года

Эксперты hh.ru провели анализ рынка труда в регионе, выявив отрасли с наиболее существенным ростом предлагаемых выплатат в первом квартале 2026 года.

Средняя предлагаемая заработная плата в регионе за отчётный период достигла 87 900 рублей, продемонстрировав впечатляющий рост на 27% или 18 700 рублей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Наибольший прирост зарплат в опубликованных вакансиях наблюдался в следующих секторах: рабочий персонал (увеличение на 65%), производство и сервисное обслуживание (рост на 54%), а также в областях стратегий, инвестиций и консалтинга, наряду с домашним и обслуживающим персоналом (по 40% в каждой).

Наиболее значительное абсолютное увеличение заработной платы для рабочего персонала составило 61 100 рублей, достигнув медианного уровня в 155 000 рублей в первом квартале 2026 года.

При этом наименьший показатель медианной зарплаты оставался в сфере искусства, развлечений и массмедиа, где она за год не изменилась, составив 45 000 рублей как в первом квартале 2025-го, так и в 2026 году.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Сыктывкара с рассеянным склерозом отстоял право на компенсацию затрат на жизненно важный препарат.