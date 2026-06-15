51% сыктывкарских работодателей предлагают стажерам работу в штате

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В опросе сервиса «Суперджоб» участвовали представители компаний и молодые люди до 27 лет, уже прошедшие стажировку. Подобные формальные программы действуют у 32% организаций города. Ещё 35% предприятий не имеют утверждённых проектов, однако тоже принимают стажёров.

По итогам практики 51% работодателей приглашает на постоянную работу свыше половины своих временных сотрудников. Каждая пятая компания (22%) делает предложение лишь самым одарённым новичкам.

Среди самих стажёров в возрасте 18–27 лет семеро из десяти трудоустроились именно в ту фирму, где проходили практику. Ещё 10% получили приглашение на работу, но отклонили его. Только 9% опрошенных заявили, что работодатель вообще не предлагал им вакансию.

Основная масса молодёжи (71%) расценивает стажировку прежде всего как инструмент получения прикладных навыков. Таким образом, юные специалисты видят в стажировке прямой путь к реальному опыту, а наниматели — готовый механизм борьбы с дефицитом кадров.

Напомним, ранее сообщалось, что 9% жителей Коми планируют открыть бизнес в ближайшие два года.