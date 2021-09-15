Жильцы сыктывкарского микрорайона остались без горячей воды и отопления

Сегодня, 15 сентября, жильцы сыктывкарского микрорайона Давпон столкнулись с неприятной ситуацией. В квартирах пропала горячая дома. Более того, несколько человек пожаловались на холодные батареи. Об этом пострадавшие сообщили в редакцию портала “Прo Город”.

Неприятности начались несколько часов назад.

- Во второй половине дня я заметила, что горячая вода уже вовсе не горячая, а чуть теплая. Позже она и вовсе стала опускаться ниже комнатной температуры. Я связалась через интернет с соседями и узнала, что такая ситуация не только у нас в квартире. Более того, жительница соседнего дома рассказала, что у нее и батареи остыли, - рассказала нашему корреспонденту жительница дома №200 по улице Морозова Юлия К.

Наша редакция решила выяснить, в чем дело, и позвонила в ЖК “Сыктывкарская”, которая обслуживает эти дома. Связаться удалось лишь с аварийной службой.

Выяснилось, что причина отсутствия горячей воды - авария на сетях. Однако когда именно будет решена проблема, специалист ответить не смог.

Портал “Про Город” будет следить за развитием событий.