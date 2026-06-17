На спортобъекты в Коми по «Народному бюджету» направят 9 миллионов рублей

Фото: Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

В селе Среднее Бугаево Усть-Цилемского района стартует строительство уличного тренажёрного комплекса. Участок подготовлен, монтируют навес, затем установят семь тренажёров. Оборудование завезли ещё в марте. Об этом сообщает Минспорта региона.

Продолжаются работы на спортивных объектах в Ухте, Сосногорске и Корткеросском районе. На эти цели в 2026 году выделено 9 миллионов рублей, из них 6 миллионов — из республиканского бюджета, отметила министр спорта Светлана Суворкина.

В Ухте завершён проект «Формула футбола» — обновлено поле в «Нефтянике». Ремонтируют зал в «Спарте» (пгт Водный), готовят основания для площадок в Сосногорске и Подтыбоке.

Реализацию проектов контролирует глава Коми Ростислав Гольдштейн. Осенью — новый отбор инициатив. За пять лет по «Народному бюджету» в регионе построено 59 спортплощадок.

Напомним, ранее сообщалось, что погрузка на РЖД в Коми выросла на 2,9% в мае благодаря строительным грузам и руде.