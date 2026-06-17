Маринованные огурцы по-фински с горчицей: вкусная заготовка на зиму

Финские огурцы — звучит необычно, а на вкус это настоящая бомба. Забудьте про скучные заготовки: добавьте горчицу и получите хрустящую закуску, от которой невозможно оторваться. Этот рецепт собрал тысячи лайков у скандинавских хозяек, и теперь он доступен каждому.

Почему стоит попробовать? Во-первых, это невероятно просто. Во-вторых, огурцы выходят плотными, ароматными и с лёгкой пикантной ноткой. Никакой пресности — только яркий вкус, который идеально дополнит мясо, картошку или просто станет звездой зимнего стола.

Что вам понадобится:

Крепкие огурцы — 1,5 кг; выбирайте упругие, без мягкостей. Горчица в зёрнах — 2 чайных ложки; именно зёрна, не порошок. Уксус — 100 мл; столовый или яблочный — на ваш выбор. Сахар — 100 г и соль — 2 столовых ложки; классический баланс сладости и солёности. Вода — 1 литр. Лавровый лист — 3-4 штуки.

Как готовить? Процесс займёт всего 15 минут активной работы.

Сначала замочите огурцы в холодной воде на 2 часа. Это секрет хруста. Затем срежьте кончики и нарежьте плоды брусочками толщиной 2-3 см.

Пока огурцы «отдыхают», простерилизуйте банки. Это важно для долгого хранения.

Теперь маринад. В кастрюлю с литром воды бросьте соль, сахар, горчицу и лавровый лист. Доведите до кипения, влейте уксус и сразу загрузите туда огурцы. Проварите ровно 5 минут.

Разложите горячую смесь по банкам, закатайте крышки, переверните вверх дном и укутайте тёплым одеялом на ночь. Утром уберите в холод.

Плюсы рецепта очевидны: минимум усилий, максимум вкуса и всего 30 ккал на 100 граммов. Минус один: огурцы разлетаются так быстро, что банки часто опустошаются уже к Новому году.

Важно: рецепт рассчитан на плотные огурцы, поскольку водянистые или перезревшие не дадут хруста. Не заменяйте зерновую горчицу на порошковую, иначе маринад может стать мутным. И не переваривайте, иначе брусочки потеряют форму.

Храните заготовку в погребе или холодильнике до следующего урожая. Это ваша страховка от скучных ужинов и лучший повод гордиться своими заготовками.

Попробуйте этот финский рецепт — и вы больше никогда не захотите покупать магазинные огурцы.

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