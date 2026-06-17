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В Коми молодой водитель на "Ладе" выехал на "встречку" и столкнулся с автобусом

В Коми молодой водитель на "Ладе" выехал на "встречку" и столкнулся с автобусомФото ГАИ Коми

Авария случилась 16 июня в Сосногорском районе, на трассе в сторону Нижнего Одеса. Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил пассажирский автобус. За рулём «Лады» находился 24-летний водитель, который отделался ушибами и не был госпитализирован. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

Столкновение случилось в 6:21 на 24-м километре дорожного отрезка Керки — Дутово. Молодой человек 2001 года рождения управлял седаном Lada Granta и следовал по маршруту из Сосногорска в направлении Нижнего Одеса. В какой-то момент он допустил выезд на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с автобусом марки ГАЗ.

От удара легковушку отбросило в левый кювет, где она перевернулась. Единственным пострадавшим оказался шофёр отечественного авто: медики зафиксировали у него ушибленные раны носа и правого бедра. От госпитализации мужчина отказался, к тому же в момент происшествия он был пристёгнут ремнём безопасности, что, вероятно, смягчило последствия удара.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф».

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