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В Коми 12 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Коми 12 выпускников сдали ЕГЭ на 100 балловФото "Про Город"

Первой в перечне значится Екатерина Квашнина — воспитанница печорской школы №2 имени А.А. Стенина, она сдала истрию на максимальный балл. Об этом сообщает Глава Коми в своих аккаунтах в соцсетях. 

В гуманитарной номинации по литературе пальма первенства досталась четырем выпускницам. В столице региона отличились Мария Белитская (школа №7), Любовь Конакова (школа №12 им. Олега Кошевого) и Ангелина Кучерявых из Лицея народной дипломатии, а компанию им составила Мирослава Викторова из ухтинской школы №16.

По химии семь выпускников забрали 100 баллов. В этом списке Ника Панюкова (Женская гимназия Сыктывкара), Арина Бикчурина (Сосногорская Гимназия при Главе), Ольга Беззубенко (Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина), а также четверка из столичного Физико-математического лицея-интерната: Арина Ананьева, Сергей Ануфриев, Алексей Прокушев и Анастасия Проскурова.

Глава региона лично обратился к выпускникам, акцентировав внимание на их несгибаемом характере и педагогическом мастерстве наставников.

«Продемонстрированные итоги служат лучшим доказательством того, что препятствий для наших детей не существует. Двенадцать максимальных результатов — это не просто цифры, а убедительный аргумент в пользу интеллектуальной мощи и усердия подрастающего поколения. Такие победы по праву вызывают чувство гордости за всю республику», — резюмировал Р. Гольдштейн.

Напомним, ранее сообщалось, что на спортобъекты в Коми по «Народному бюджету» направят 9 миллионов рублей.

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