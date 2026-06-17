Стиральная машина перестанет "скакать" при отжиме: как устранить излишнюю вибрацию

Фото из архива "ПроГорода"

Ваша стиральная машина устраивает хаотичные танцы по ванной комнате во время отжима? Это не просто раздражающий шум — сильная вибрация может повредить технику, оторвать шланги и даже стать причиной короткого замыкания. Но не спешите вызывать мастера и платить за ремонт.

Чаще всего проблему можно решить самому за 15 минут без покупки новых деталей. Дзен-канал «Сделай Своими Руками» раскрывает простую причину прыгучести — неисправность или недостаточная смазка амортизаторов.

Почему машина начинает скакать?

Амортизаторы гасят колебания барабана на высоких оборотах. Со временем смазка внутри них высыхает или теряет свои свойства. В результате барабан раскачивается сильнее, а машина буквально подпрыгивает и ползет по полу.

Как это исправить:

Отключите машину от сети, отсоедините шланги подачи воды и слива. Слейте остатки воды через специальное отверстие внизу передней панели. Аккуратно переверните машину вверх дном, чтобы получить доступ к амортизаторам. Это цилиндрические детали, соединяющие бак с корпусом. Нанесите демпферную смазку на все подвижные части амортизаторов. Она специально разработана для гашения вибраций. Верните машину в исходное положение, подключите шланги и включите питание.

Главное условие эффективности — не перегружайте барабан. Загружайте белье строго по инструкции. Перегрузка создает колоссальную нагрузку на амортизаторы, и проблема вернется уже через неделю.

Но есть нюанс. Даже со смазанными амортизаторами машина может скользить по кафельной плитке. Здесь нужна дополнительная защита:

Резиновые подкладки под ножки — они создают надежное сцепление с полом. Антивибрационный коврик — он поглощает колебания и гасит грохот. Регулировка ножек по уровню — машина должна стоять строго горизонтально, без перекосов.

Следуя этим советам, вы забудете о шумной пляске техники. Экономия на вызове мастера очевидна, а ресурс машины заметно увеличится. Проверьте амортизаторы сегодня — и ваша стиральная машина перестанет быть источником стресса.

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