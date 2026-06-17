Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Стиральная машина перестанет "скакать" при отжиме: как устранить излишнюю вибрацию

Стиральная машина перестанет "скакать" при отжиме: как устранить излишнюю вибрациюФото из архива "ПроГорода"

Ваша стиральная машина устраивает хаотичные танцы по ванной комнате во время отжима? Это не просто раздражающий шум — сильная вибрация может повредить технику, оторвать шланги и даже стать причиной короткого замыкания. Но не спешите вызывать мастера и платить за ремонт.

Чаще всего проблему можно решить самому за 15 минут без покупки новых деталей. Дзен-канал «Сделай Своими Руками» раскрывает простую причину прыгучести — неисправность или недостаточная смазка амортизаторов.

Почему машина начинает скакать?

Амортизаторы гасят колебания барабана на высоких оборотах. Со временем смазка внутри них высыхает или теряет свои свойства. В результате барабан раскачивается сильнее, а машина буквально подпрыгивает и ползет по полу.

Как это исправить:

Отключите машину от сети, отсоедините шланги подачи воды и слива. Слейте остатки воды через специальное отверстие внизу передней панели. Аккуратно переверните машину вверх дном, чтобы получить доступ к амортизаторам. Это цилиндрические детали, соединяющие бак с корпусом. Нанесите демпферную смазку на все подвижные части амортизаторов. Она специально разработана для гашения вибраций. Верните машину в исходное положение, подключите шланги и включите питание.

Главное условие эффективности — не перегружайте барабан. Загружайте белье строго по инструкции. Перегрузка создает колоссальную нагрузку на амортизаторы, и проблема вернется уже через неделю.

Но есть нюанс. Даже со смазанными амортизаторами машина может скользить по кафельной плитке. Здесь нужна дополнительная защита:

Резиновые подкладки под ножки — они создают надежное сцепление с полом. Антивибрационный коврик — он поглощает колебания и гасит грохот. Регулировка ножек по уровню — машина должна стоять строго горизонтально, без перекосов.

Следуя этим советам, вы забудете о шумной пляске техники. Экономия на вызове мастера очевидна, а ресурс машины заметно увеличится. Проверьте амортизаторы сегодня — и ваша стиральная машина перестанет быть источником стресса.

Ранее мы писали:

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+